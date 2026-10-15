Red Bull, Laurent Mekies confermato alla guida del team fino al 2031. Il francese ha preso il posto di Christian Horner nel 2025

Laurent Mekies è stato confermato fino al 2031 alla guida della Red Bull, la scuderia di Formula 1 del quattro volte campione del mondo olandese Max Verstappen; l'annuncio è arrivato oggi dal team. Il quarantanovenne francese aveva preso il posto di Christian Horner nell'estate del 2025 come CEO della scuderia con sede a Milton Keynes (Gran Bretagna). La Red Bull ha inoltre appena rinnovato i contratti dei suoi due piloti. Verstappen, vincitore degli ultimi due Gran Premi (Bahrain - trasferito in Malesia - e Singapore), ha prolungato l'accordo fino al 2030. Il giovane francese Isack Hadjar è stato confermato per la prossima stagione. Mekies, che ha militato in scuderie come Minardi, Toro Rosso e Ferrari, si è detto «estremamente orgoglioso di proseguire questa avventura».