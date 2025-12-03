Red Bull, sarà Hadjar il nuovo compagno di Verstappen. Il 21enne francese sostituirà Yuki Tsunoda

Sarà Isack Hadjar il compagno di squadra di Max Verstappen nel 2026. La Red Bull ha annunciato che il 21enne francese, esordiente quest'anno in Formula 1 con il team Racing Bulls, sostituirà Yuki Tsunoda alla guida della seconda monoposto della scuderia austriaca. Il giapponese resterà nel team come collaudatore e riserva. «Sono molto grato alla Oracle Red Bull Racing per avermi dato l'opportunità e la fiducia di correre al massimo livello della Formula Uno - dichiara Hadjar -. Dopo tutto il duro lavoro che ho svolto da quando sono entrato a far parte del Junior Team, è una ricompensa davvero grande». In Racing Bulls, invece, arriva la conferma per Liam Lawson, mentre il posto lasciato libero da Hadjar viene affidato al debuttante Arvid Lindblad, attualmente sesto nel campionato di Formula 2.