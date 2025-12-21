Verstappen ha deciso, nel 2026 sulla sua RedBull ci sarà il numero 3. Il numero 1 passa sulla McLaren di Norris

Max Verstappen nel 2026 correrà con il numero 3, mentre il numero 1 passa sulla monoposto di Lando Norris, nuovo campione del mondo di F1, dopo aver superato il pilota della Red Bull per soli due punti. Dal suo debutto con la Toro Rosso nel 2015, Verstappen ha gareggiato con la vettura numero 33, ma ha scelto di passare all'1 quando ha battuto Lewis Hamilton, allora alla Mercedes, vincendo il titolo 2021. Ha così iniziato una serie di quattro anni come campione del mondo. Questa striscia è stata interrotta da Norris che, con il terzo posto al GP di Abu Dhabi, si é assicurato il primo titolo, come pilota McLaren.

Invece di tornare al 33, l'olandese utilizzerà il numero in precedenza portato dal suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. I due hanno corso fianco a fianco alla Red Bull dal 2016 al 2018, ma Verstappen ha spiegato che il passaggio al numero 3 è stato un suo sogno di tutta la carriera. In un'intervista con Viaplay, ha dichiarato: «Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte l'1. Il numero 33 è sempre andato bene, ma preferisco un 3 a due. Rappresenta doppia fortuna, ma ho già avuto fortuna in Formula 1». Sia la FIA che Ricciardo, ritiratosi nel 2024, hanno dato il permesso a Verstappen di ripristinare il 3 sulla griglia di partenza del 2026.