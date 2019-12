Reema Juffali prima donna pilota in Arabia Saudita. Auto erano off-limits al sesso femminile fino a giugno 2018

DIRIYAH - Ha 27 anni, si chiama Reema Juffali, guida auto da competizione e - come molti altri appassionati di sport motoristici - sogna un giorno di correre la 24 Ore di Le Mans. La notizia, da sola, meriterebbe attenzione perché non sono ancora molte le donne che siedono al volante di un'auto da corsa. Ma il caso di Reema è davvero rilevante, perché si tratta in assoluto della prima 'pilotessa' dell'Arabia Saudita da quando, nel giugno del 2018, per volontà del principe ereditario Mohammed bin Salman è stato concesso alle donne il permesso di guidare le automobili. E per ribadire l'eccezionalità di questo evento Reema è stata chiamata a pilotare, in una gara dell'eTrophy a Diriyah, nei pressi della capitale Riyadh una Jaguar i-Pace a impatto zero.