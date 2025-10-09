Renault 5 Turbo 3E, debutto al Tour de Corse. L'occasione è per il 40esimo anniversario della vittoria di Ragnotti

Ritorno al futuro in salsa elettrica. L'operzione vincente targata Renault che riporta in vita un'icona del passato in chiave contemporanea e totalmente elettrica. La nuova Renault 5 Turbo 3E ha fatto il suo debutto dinamico in pubblico durante il Tour de Corse Historique, partecipando con due prototipi a test dimostrativi e sessioni di drift sulle strade di Notre Dame de la Serra e Montegrosso, e sulla spianata del porto di Calvi. L'evento in occasione del quarantesimo anniversario della vittoria di Jean Ragnotti al Tour de Corse 1985 al volante della Maxi 5 Turbo, auto a cui questo nuovo modello rende omaggio anche attraverso la livrea.

Al volante del prototipo, il pilota Julien Saunier - ambasciatore Renault e volto noto nei rally storici - ha mostrato al pubblico le capacità di questa sportiva elettrica da 555 cavalli, nata per offrire prestazioni elevate in formato compatto. Il progetto Turbo 3E rappresenta una tappa dello sviluppo delle cosiddette «supercar compatte», categoria ancora inesplorata in ambito elettrico. Il telaio è stato sviluppato dal team Alpine partendo da una piattaforma in alluminio con elementi in carbonio per garantire rigidità e leggerezza. I due motori sono posizionati all'interno delle ruote posteriori e generano una potenza combinata di 2 x 204 kW, corrispondenti a 555 cavalli e 4.800 Nm di coppia.

L'architettura a 800 volt, la batteria da 70 kWh e il sistema di ricarica rapida fino a 330 kW permettono tempi di ricarica ridotti: dal 15 all'80% in circa 15 minuti. Il peso resta contenuto sotto i 1.450 kg, con una distribuzione dei pesi 43/57 e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. La carrozzeria in fibra di carbonio pesa meno di 100 kg, mentre l'autonomia dichiarata supera i 400 km in ciclo Wltp. Le prime 500 prenotazioni sono state raccolte nei tre giorni successivi all'apertura degli ordini, lo scorso 22 aprile. Renault produrrà solo 1.980 esemplari, un richiamo diretto all'anno di lancio della prima Renault 5 Turbo. Ogni cliente potrà prenotare il proprio veicolo con un anticipo di 50.000 euro, scegliendo anche - a pagamento - il numero identificativo della propria vettura. Il prezzo parte da 160mila euro Iva inclusa, esclusi optional e personalizzazioni. Il modello sarà disponibile in Europa, Regno Unito, Medio Oriente, Giappone e Australia.

La fase successiva del progetto prenderà il via a inizio 2026, con un programma di personalizzazione dettagliato. I clienti potranno scegliere livree ispirate ai colori storici della Renault 5 Turbo, come il Rosso Granata o la combinazione nero/giallo/bianco del Tour de Corse 1982, oppure optare per soluzioni su misura, lavorando direttamente con il team design Renault per creare interni ed esterni unici. La configurazione definitiva avverrà nel 2027, anno in cui inizieranno anche le consegne.