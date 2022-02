Renault, Clio Cup alla 31^ stagione nel 2022. Quattordici gare in calendario. Tra le novità anche il Mugello

MILANO - Dopo una stagione che ha visto 110 concorrenti affrontarsi in tutta Europa, nel 2022 la Clio Cup tornerà in scena con un ricco programma per il suo trentunesimo anniversario. In totale, gli appuntamenti in programma sono quattordici, suddivisi su varie serie regionali. Erede della Coppa R8 Gordini fondata nel 1966, la Clio Cup propone le sue competizioni dal 1991. Introdotta nel 2020, la quinta generazione di Clio Cup continua a confermarsi una formula di successo sui circuiti europei. Dopo un esordio promettente, la Clio Cup ha saputo evolvere proseguendo la sua espansione in Europa in una stagione 2021 contraddistinta dal lancio della Clio Cup Europe, che ha riunito oltre un centinaio di concorrenti su piste rinomate.

Anche per il 2022, il Dipartimento Competizioni-Clienti di Alpine Racing, con sede a Viry-Chƒtillon, manterrà gli ingredienti di base di questa ricetta, pur adattando leggermente il format della disciplina. In totale, il programma prevede quattordici appuntamenti sui migliori circuiti europei. Tra le novità, i piloti avranno la possibilità di scoprire Jarama, in Spagna, ma anche Zandvoort e il Mugello, dove si sono recentemente svolti i Gran Premi di Formula 1 dei Paesi Bassi e di Toscana. Nove round di questi quattordici appuntamenti rientrerano nella Clio Cup Europe, che proporrà ai partecipanti un totale di diciotto gare. Solo i migliori sedici risultati saranno conteggiati per stabilire chi sarà il successore di Nicolas Milan nel track record della Clio Cup Europe.