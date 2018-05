Ricciardo: «Anche io in lotta per il titolo». Hamilton: «Non è stata una corsa, siamo andati a velocità di crociera»

MONTECARLO Settimo sigillo di Ricciardo. Nel Principato, dove vincono i campioni. «Avevo detto che se fossi arrivato primo - ha commentato il pilota australiano - avrei potuto considerarmi in lotta per il titolo. Ci siamo. Qui la nostra macchina è stata fantastica. Non so come sarà nella prossima gara in Canada. Ma abbiamo un ottimo telaio, l’aerodinamica migliore, forse ci sarà un’evoluzione della power unit Renault a Montreal, dove si potranno usare ancora le gomme Hypersoft che per noi hanno funzionato benissimo. Cercherò di fare il massimo dei punti, poi si vedrà. Sono felice: questo è stato il miglior GP della mia carriera. Anche se, quando il motore ha perso potenza, ho avuto paura di dovermi ritirare».



I rivali si sono detti molto molo meno contenti. Hamilton: «Non è stata una vera corsa, condotta a velocità di crociera». Vettel: «Non ho mai avuto una possibilità vera di attaccare Ricciardo». Comunque per la Ferrari ha portato a casa un risultato favorevole. Abbiamo vinto, noi, Mercedes e Red Bull, due gare ciascuno. La prossima sarà importante, siamo nella mischia». Per la Scuderia è arrivato anche un messaggio favorevole dalla Fia: non si è trovato nulla di irregolare sulla SF71H. C’è soltanto un lato negativo in questa vicenda: a diffondere sospetti tramite i media sono stati James Allison e Lorenzo Sassi, ex dt e ex responsabile motori del Cavallino. Ora dipendenti Mercedes.