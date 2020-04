Ricciardo si riduce lo stipendio della Renault e pensa al futuro con Ferrari o Mercedes

Daniel Ricciardo ha seguito l'esempio dei colleghi della McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris, e d'accordo con il suo team Renault, ha deciso di accettare senza problemi un taglio del compenso di ben 25 milioni di dollari che riceve dal costruttore francese. Un cachet d'oro, che per la Renault è stato necessario mettere sul piatto per convincerlo a lasciare la Red Bull alla fine del 2018. I risultati, però, non sono stati quelli sperati per via di una monoposto non competitiva. Il team principal Cyril Abiteboul, ha commentato che Ricciardo non ha esitato ad accettare un taglio dello stipendio, del resto doveroso dopo che il personale della squadra aveva già subìto lo stesso trattamento e con guadagni ben inferiori a quello del pilota australiano. Ma intanto, da più parti si continua a parlare di Ricciardo come l'uomo chiave del mercato in vista del 2021.

Molto dipenderà da come la nuova Renault RS20 si comporterà in pista. Se si dovessero raggiungere gli obiettivi, tornare la quarta forza del campionato con vista sul podio in qualche Gran Premio, allora non dovrebbero esserci problemi nel trattenere Ricciardo con un rinnovo del contratto attuale che è in scadenza a fine 2020. Ma se le cose non dovessero migliorare, l'australiano scapperà via. Il problema per Daniel è che con il ritardo della partenza della stagione, è ancora impossibile sapere il vero valore della RS20. Normalmente, le squadre tra maggio e giugno iniziano a parlare con i piloti per quanto concerne il loro futuro, ma ora che è tutto fermo, e lo sarà presumibilmente fino a luglio, è impossibile tracciare valutazioni.

Ricciardo, non è oramai più un segreto, è nel mirino di Ferrari e Mercedes nel caso non venissero rinnovati i contratti rispettivamente di Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Il team principal Abiteboul non si nasconde e sa bene che deve mettere in conto la possibilità di perdere Ricciardo. In tal caso dovrà sostituirlo con un pilota all'altezza: "Siamo fermi, ma dobbiamo iniziare a pensare al 2021, pianificare la futura stagione. Potremmo anche dover compiere delle scelte senza che il Mondiale sia partito", ha messo le mani in avanti, forse anche troppo, Abiteboul...