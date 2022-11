Ricciardo torna in Red Bull come terzo pilota, Schumacher spera nella Williams o nella Mercedes

Daniel Ricciardo ritorna nel team Red Bull. Dopo aver lasciato a fine 2018 la squadra, che lo aveva inserito da giovanissimo nel programma Junior, per il chiaro ed evidente conflitto con la dirigenza e Max Verstappen, Ricciardo con Renault nel 2019 e 2020, e poi con McLaren nel 2021 e questa stagione, non ha mai più ritrovato le soddisfazioni ottenute con il team diretto da Christian Horner. Una vittoria nel 2021 a Monza e poco altro, due anni comunque pessimi con la McLaren alla quale non è mai riuscito ad adattarsi (Lando Norris ha 113 punti, Ricciardo 35) a fronte di un ingaggio da favola, almeno 20 milioni all'anno tra Renault e McLaren. "Stipendio" non più giustificabile alla luce della pochezza dei risultati portati alle sue squadre.

Terzo nei mondiali del 2014 e 2016 con la Red Bull, Ricciardo è sembrato aver perso il tocco magico che ha contraddistinto la sua ascesa in F1 che con la Red Bull gli ha permesso di vincere 7 Gran Premi tra il 2014 e il 2018, e di ottenere anche tre pole. Helmut Marko dopo la prima sessione di prove libere di Yas Marina, ha annunciato che Ricciardo tornerà all'ovile occupando il ruolo di terzo pilota e ambasciatore della Red Bull, partecipando ai numerosissimi show runs che vengono organizzati in tutto il mondo.

Decade quindi la possibilità di vedere Ricciardo nel team Mercedes come pilota di riserva, sembrava cosa fatta, e il ritorno di Daniel in Red Bull potrebbe favorire nel team di Toto Wolff Mick Schumacher il quale è anche il primo della lista per il team Williams se Logan Sargeant non concluderà il campionato di F2 tra i primi cinque (ora è terzo) non ottenendo così i punti per la super licenza. F1 per il prossimo anno.