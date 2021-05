Ricordo di Liliana De Menna, la vera regina di Vallelunga

Per tutti è stata ed è rimasta la Reginetta di Vallelunga, fama che si è conquistata a metà anni Sessanta con le sue grandi corse nelle affollatissime gare delle Cinquecento con i vari Milla e Scandale. Di fatto “Liliana” De Menna, quando è tornata a correre qualche anno dopo il matrimonio con Italo Cantera, è poi arrivata a disputare negli USA il Campionato Mondiale Femminile con tutta la sua grinta e si è poi dedicata all’insegnamento delle tecniche di guida anche nell’ambito del Centro di Sicurezza ACI-SARA di Vallelunga.

“Quando ho iniziato – amava ricordare - non conoscevo nessuno e mi sembravano tutti fortissimi. La prima volta che sono riuscita ad ottenere la pole position a Vallelunga mi pareva impossibile, tanto che non uscivo dalla macchina. Rispetto ad oggi tutto era diverso, soprattutto per una ragazza. Avevo vent’anni, i miei genitori non erano dell’ambiente automobilistico, né avevo fratelli che correvano. Nessuno. Anzi facevo tutto di nascosto. Mi sono avvicinata per caso con un gruppo di amici che andavano a provare le loro vetture a Vallelunga, che non sapevo neppure cosa fosse. E’ stato abbastanza difficile e complicato.

Comunque la storia della Reginetta di Vallelunga ancor oggi mi fa sorridere. Onestamente lo sono diventata senza saperlo, ma è poi rimasta. Al nord c’erano Lella Lombardi e Rosadele Facetti, figlia e sorella di piloti e preparatori, dunque un po’ più dell’ambiente. Insomma avrò lasciato il segno.. Tutto è nato per caso, e non me ne sono assolutamente resa conto. Quando tornavo a casa dovevo giustificarmi con i miei che non volevano. I tempi erano quelli, ma non succedeva solo a me, capitava anche a Cristiano Rattazzi e Luca Montezemolo. Anche mio marito Italo Cantera, che aveva dieci anni più doveva nascondere la cosa ai genitori. Poi ho lasciato per una decina d’anni. Mi sono sposata, è nata mia figlia, e mi sono allontanata dall’ambiente, non perché la cosa non mi interessava più, ma perché non ce la facevo a stare lì senza correre. Poi per caso un giorno Giancarlo Naddeo mi ha detto “Stiamo correndo con le Renault, perché non rifai una gara?”. Risalire in macchina e riprovare le stesse emozioni è stato un tutt’uno. E questo accade quando uno ha una passione totalizzante per tutta la vita…”

Ciao Liliana