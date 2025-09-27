Riecco Bagnaia, vince la Sprint dopo 315 giorni e si commuove

Pecco è tornato. A Motegi è arrivato il primo successo stagionale nella Sprint per un Bagnaia che ha vinto d’autorità davanti al compagno di box Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dopo 315 giorni dall'ultima volta, il torinese, partito dalla pole position, ha potuto esultare nella gara del sabato. È una vittoria, quella nel Gran Premio del Giappone, che profuma di rinascita per un Bagnaia emozionato sul volto. Pecco è arrivato in lacrime nel “parco chiuso”, tanto da lasciarsi andare. Ha condiviso la gioia con tutta la squadra, che ha festeggiato la doppietta e ha abbracciato Pecco dopo un anno in chiaroscuro. Ma per il titolo ormai è troppo tardi. Sì, perché oggi Marc Marquez – che scatterà dalla seconda casella – ha il primo match point: allo spagnolo basta guadagnare tre punti sul fratello Alex alla fine del GP per laurearsi campione del mondo. Per chi non si fosse alzato alle 7 per la diretta c’è una differita alle ore 14 su TV8. Sabato da dimenticare per le due Aprilia ufficiali: Jorge Martin ha perso il controllo della sua moto in frenata alla curva 1, colpendo il compagno di squadra Bezzecchi. Marco ha riportato una contusione alla gamba destra, ma senza conseguenze. Jorge, invece, si è procurato una frattura scomposta alla clavicola destra e oggi non sarà al via.

