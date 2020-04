Rinviato il Gran Premio del Canada che era in calendario il 14 giugno

Il Gran Premio del Canada di Montreal doveva essere il primo possibile appuntamento del Mondiale F1 2020, ma anche questo è stato rinviato a data da destinarsi. Era in calendario per il fine settimana del 14 giugno, troppo presto considerando l'espansione nel mondo del Coronavirus. Gli organizzatori canadesi non danno però perduta la possibilità di veder disputato il loro Gran Premio ed hanno spiegato che sperano di vedere piloti e team appena sarà possibile.

Dunque, Montreal non farà la fine di Melbourne e Montecarlo, definitivamente cancellati dal calendario. Una buona notizia per gli appassionati locali che da sempre affollano le tribune e il prato circostante il tracciato. A questo punto, il prossimo evento sarebbe quello di Le Castellet del 28 giugno, in Francia a cui segue l'Austria il 5 luglio e la Gran Bretagna il 19 luglio. Si attendono notizie da Liberty Media e FIA.