Rinviato alla prossima settimana il primo test di Hamilton con la Ferrari

Secondo indiscrezioni provenienti da Maranello, non si svolgerà giovedì 16, come precedentemente riportato, il primo test di Lewis Hamilton con la Ferrari sul circuito di casa, quello di Fiorano. A ritardare il programma, alcuni lavori da terminare sulla monoposto (potrebbe essere la SF23) che il sette volte iridato ha richiesto e che dovrà guidare per i due giorni previsti. Il test è così rinviato per l'inizio della prossima settimana, come del resto era stato già programmato anzi tempo. Poi, per questioni di meteo, era appunto nata l'idea di anticiparlo già a giovedì, cosa che poi a quanto pare è saltata.