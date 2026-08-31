Ritorno con trionfo, Lancia Corse Hf nel Rally del Paraguay vinche il titolo mondiale Wrc2 a squadre

ENCARNACIÓN – Debutto con vittoria: «Congratulazioni a Lancia per essersi aggiudicata il titolo Wrc2 2026 a squadre in Paraguay!», scrive la stessa Federazione Internazionale dell'Automobile su uno dei propri canali social. Con i piazzamenti del francese Yohan Rossel e del russo che corre con licenza bulgara Nikolay Gryazin, navigati rispettivamente da Arnaud Dunand e Konstantin Aleksandrov, al termine del rally del Paraguay Lancia Corse Hf si è laureata campione del mondo nel Wrc2 con la Ypsilon Hf Integrale.

Sullo sterrato sudamericano i due equipaggi si sono piazzati 12/o e 11/o assoluto (sesto e quinto nella classe di riferimento) «coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al mondiale Rally», scrive il costruttore in una nota. «In un rally estremamente impegnativo, le forature ci hanno impedito di ottenere il risultato che ci eravamo prefissati, nonostante il ritmo fosse chiaramente presente sia per Nikolay sia per Yohan, come hanno dimostrato per tutto il fine settimana – ha commentato Didier Clément, team principal Lancia Corse Hf – Ciò nonostante, conquistare questo titolo è motivo di grande orgoglio. Ora tutti i nostri pensieri sono rivolti al Cile, dove torneremo al via con entrambi gli equipaggi».

In questa trionfale stagione, la scuderia del costruttore italiano del gruppo Stellantis ha vinto le prove del Wrc2 a Montecarlo con Léo Rossel, in Croazia e Spagna con Yohan Rossel e in Giappone con Gryazin. Si tratta di successi conquistati sull'asfalto (tecnicamente la prova monegasca è sul misto), mentre ancora manca un'affermazione sullo sterrato. La seconda prova sudamericana, in programma tra dieci giorni, e quella italiana (in Sardegna, tra l'1 e il 4 settembre), sono le prossime due opportunità per Lancia di centrare una vittoria su quel tipo di fondo.

Il titolo ottenuto in Paraguay è stato «costruito gara dopo gara attraverso prestazioni, sviluppo tecnico, capacità di reazione alle difficoltà e il lavoro di tutto il gruppo Lancia Corse Hf», si legge in una nota della scuderia. «Si tratta di un risultato di particolare valore, arrivato nel primo anno del ritorno ufficiale nel Fia» nel quale la vettura «ha dimostrato la propria competitività su superfici e in condizioni molto differenti» con la squadra che «ha saputo crescere appuntamento dopo appuntamento».