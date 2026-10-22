Roberto Daprà, la speranza del rally tricolore. Il trentino ha le carte per arrivare ai vertici del WRC

Finalmente è arrivato! Il pilota giovane e dotato, in grado di riportare i colori italiani nelle posizioni al vertice del Campionato Mondiale Rally, rinverdendo i grandi della specialità, è Roberto Daprà. Classe 2001, trentino come Renato Travaglia il collezionista di titoli nei campionati italiano e europeo, aspetto di ragazzo tranquillo, ma determinato. Qualità che ne fanno un predestinato. In effetti la crescita di Daprà è stata costante. Le prime esperienze, gimkane o altro, le ha fatte all'ombra del Monte Bondone, e sulle strade trentine. che per la loro configurazione possono affinare di molto la guida. Le cose sono via via diventate più serie, e con l'aiuto del padre, Daprà ha impostato quel percorso di formazione che l'ha portato al livello attuale.

Il primo mattone l'ha posto nel 2021 nel campionato italiano Junior, combattutissimo da una dozzina di giovanotti, tutti al volante delle Ford Fiesta R4, dove l'Under trentino ha lottato fino all'ultima prova con il vincitore Giorgio Cogni. E qui emerge un'altra delle qualità di Daprà, il saper scegliere e programmarsi. per essere competitivo in ogni condizione. Nel 2022 decide dunque di correre in Europa nella RC4. Vincerà la categoria l'anno seguente. Il palmares si arricchisce anche della gara più amata dai piloti trentini: il Rally di San Martino di Castrozza e Primero 2024 con la Skoda Fabia RS Rally2 curata da Delta Racing, mentre a leggere le note è Luca Guglielminetti . L'obiettivo è chiaro: correre tutta la stagione: CIAR, WRC, ERC. Maturano così l'esperienza, la conoscenza, e l'affidabilità.



Ed eccoci a oggi. Il talento del venticinquenne trentino Roberto Daprà, che fa parte a pieno titolo del progetto ACI Team Italia voluto e gestito dalla Federazione per individuare e far crescerei migliori giovani dell'automobilismo tricolore, esplode in modo spettacolare. E' secondo a Montecarlo nella WRC2, sesto in Croazia, quarto in Spagna, ma l'obiettivo e' il CIAR. Di fronte ha il quattro volte campione d'Italia Andrea Crugnola con la nuova Lancia, Simone Campedelli con la Toyota Yaris, il ritrovato Andrea Nucita, Fabio Andolfi, e l'ospite staniero Bostan Abvelj.

L'inizio sembra più favorevole a Crugnola, ma Daprà ci mette poco a carburare. Vince la Targa Florio e il Roma Capitale, le gare più iconiche del calendario, gestendo con sicurezza le ultime due gare. Il Rally di Sanremo, vinto da Fabio Andolfi, che riporta la Lancia nell'albo d'oro 34 anni dopo il successo di Andrea Aghini, consegna alla storia Roberto Daprà, il più giovane campione migliorando il record di un'altra icona del rallismo italiano, Miki Biasion, che divertito della cosa ricorda: "Era il 1983 e ho vinto il titolo italiano e il titolo europeo. Roberto migliora di 153 giorni, festeggia il compleanno il 25 aprile, quando io ho già brindato il 7 gennaio. Con quei due titoli è iniziata la mia carriera mondiale. Se tanto mi dà tanto, vista la sua consistenza, Daprà ha tutte le qualità e le doti per ripetere i miei risultati, non solo me lo auguro, ma sono sicuro.



Ho avuto modo di analizzare le sue stagioni. E' un pilota estremamente veloce, però nell'arco della sua carriera ha commesso pochissimi errori e non ha dovuto moltissime macchine per arrivare ad essere competitivo. Questo è un segnale molto importante, probabilmente conosce molto bene i suoi limiti e non esagera". Ne è convinto anche Gianni Cogni, tra i più quotati giornalisti del settore: "Di che pasta fosse fatta Daprà, l'ho visto quando ha fatto il Campionato Junior, dove si giocava il titolo con mio figlio Giorgio, che ha vinto all'ultima prova, per due secondi. La prima cosa che ha fatto al traguardo Roberto, è scattato a fare i complimenti a Giorgio: ha vinto chi se lo meritava. Non è da tutti. Indubbiamente, in questo momento, è il talento più promettente che ha avuto l'Italia negli ultimi anni".