Roll-bar più robusti sulle monoposto di F1 dopo il brutto incidente di Zhou a Silverstone

In nome di una maggiore sicurezza, per la stagione 2023 la FIA ha varato modifiche ai rollbar delle vetture di Formula 1: si tratta di azioni intraprese dopo lo spettacolare incidente di Guanyu Zhou al via del Gran Premio di Gran Bretagna, per fortuna privo di serie conseguenze per il pilota cinese, ma che ha acceso un campanello d'allarme su potenziali criticità. L'aggiornamento regolamentare è stato approvato in occasione dell'ultimo Consiglio Mondiale, che ha inoltre dato il via libera definitivo alle power unit 2026 e agli interventi per ridurre il porpoising.

In vista del prossimo campionato, l'estremità superiore del rollbar dovrà avere un profilo più arrotondato. Questo ridurrà il rischio che, in caso di capottamento, il rollbar vada ancorarsi al terreno e a scavare nella sabbia della via di fuga, incrementando le forze orizzontali che a Silverstone hanno portato alla rottura del componente sulla vettura di Zhou. Era stato subito sottolineato come l'Alfa Romeo C42 sia oggi l'unica monoposto dotata di un rollbar dal disegno a lama, situato in posizione centrale con le prese d'aria di raffreddamento ai lati. La scuderia svizzera ha riproposto questa soluzione che aveva già adottato dal 2017 al 2019, ma vista per la prima volta a metà 2010 sulla Mercedes W01 e scelta nel 2011 anche dalla Force India e dalla Lotus. I vantaggi sono di tipo aerodinamico, con minore resistenza all'avanzamento, e di peso.

Ovviamente la struttura protettiva della C42 ha superato i crash test di inizio stagione, ma per il 2023 per l'omologazione verrà aumentata l'altezza minima del punto di applicazione delle sollecitazioni. Come si legge nel resoconto FIA, una interpretazione degli attuali regolamenti consentirebbe ai team di vedere approvati i propri rollbar con forze applicate in una posizione inferiore a quella intesa. E questo porta, all'atto pratico, ad una minore robustezza. La fase di omologazione, infine, comprenderà nuove procedure di calcolo, ma dal 2024 c'è l'intenzione di rivedere completamente i collaudi per avere la garanzia che i rollbar possano sopportare carichi maggiori.