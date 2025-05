Roma Eco Race, terza edizione il 18 ottobre della gara di regolarità per veicoli ecologici

Torna anche quest’anno la Roma Eco Race, competizione automobilistica di regolarità riservata ai veicoli alimentati con propulsioni e carburanti alternativi. La terza edizione della manifestazione si terrà sabato 18 ottobre 2025. La data è stata comunicata in occasione della presentazione avvenuta a Bologna nell’ambito di Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. Protagonisti lungo un itinerario di circa 200 chilometri, mezzi ecologici, impegnati in una gara che premia il rispetto del codice della strada e l’efficienza energetica. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio: dalla capitale ai panorami verdi dei Castelli Romani, fino a toccare il cuore della provincia di Frosinone, con arrivo a Fiuggi non nuova ad ospitare la bandiera a scacchi delle più belle gare della regione.



La 3° Roma Eco Race, che ha il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, CONI e Comune di Fiuggi, è organizzata da Automobile Club Roma, che ne cura gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile. In ballo punti validi per due competizioni motoristiche: il Trofeo Green Challenge Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell’Automobile. in parallelo si svolgrà il Memorial Fiammetta La Guidara, con le stesse caratteristiche ma riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive.

La competizione è aperta a tutti, dagli automobilisti attenti all’ambiente ai professionisti della regolarità, fino a tecnici e operatori del mondo automotive. L’unico requisito è mettersi al volante di un mezzo a basso impatto ambientale.

L’evento fa parte della categoria degli ecorally, disciplina nata nel 2006 tra Italia, San Marino e Città del Vaticano con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la diffusione dei veicoli ecologici, dunque, spazio a un’ampia gamma di tecnologie: elettriche, ibride, bifuel, GPL, metano, biocarburanti e persino idrogeno. Una vetrina concreta delle soluzioni già disponibili sul mercato per una mobilità più sostenibile.



“Anche quest’anno inserito nel Campionato sportivo dedicato ai veicoli ad alimentazione alternativa, il ‘Roma Eco Race’ si conferma un appuntamento di riferimento per chi crede in una mobilità fondata sul rispetto delle regole, tutela dell’ambiente, sicurezza e innovazione – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma –. La gara coniuga passione sportiva e attenzione civile, valorizzando sia le nuove tecnologie sia i territori attraversati. Svolta su strade aperte al traffico e nel pieno rispetto del codice della strada, riflette lo spirito educativo e sociale che da sempre ispira l’attività dell’ACI: unire lo sport alla responsabilità”. Coerente con la tradizione dell’automobilismo sportivo, la Roma Eco Race rappresenta una moderna piattaforma di sperimentazione tecnica. Come avveniva nelle grandi corse del passato, anche oggi le competizioni diventano laboratorio a cielo aperto, dove si mettono alla prova soluzioni innovative. Un modo attuale ed efficace per accelerare il cambiamento verso un futuro più verde.