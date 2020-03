Roma Eur è il circuito preferito dai piloti della FE

ROMA – Il circuito cittadino romano dell'Eur è stato giudicato il migliore fra quelli della Formula E. Nella città eterna si sono finora imposti Sam Bird per la Envision Virgin e Mitch Evans per la Panasonic Jaguar. «Ha tutto: dislivello, curve strette, curve veloci, una divertente serpentina e perfino un salto», ha sintetizzato lo svedese Felix Rosenqvist, che nel frattempo ha deciso di correre in un'altra serie. Il sondaggio è stato condotto da The Race.

Il belga Jerome D'Ambrosio, uno dei piloti interpellati che ha gareggiato in tutti e 24 i tracciati proposti dal circuito dal 2014 in poi (Lucas di Grassi e Sam Bird sono gli altri due), è sulla stessa lunghezza d'onda del suo ex compagno di scuderia della Mahindra. E aggiunge: «Senza contare che Roma è una città spettacolare. È una delle città più belle al mondo e così è la combinazione del tutto: adoro il posto». Anche Sébastien Buemi, già campione del mondo piloti ed a squadre, sempre con la Renault e.Dams, ha indicato quello di Roma come il circuito migliore della Formula E.

Nella graduatoria diffusa da The Race Roma, che ha finora ospitato due ePrix perché il terzo che avrebbe dovuto disputarsi il 4 aprile è stato posticipato per via del coronavirus, precede Punta de l'Este, in Uruguay, e Montreal. Al quarto posto c'è il tracciato urbano di Buenos Aires seguito a pari merito da quello arabo di Ad Diriyah e Parigi.

Fra i 10 assi del volante i soli Nicolas Prost (che da due stagioni non compete più nella rassegna full electric) e Oliver Turvey non hanno inserito Roma nella Top 5. Per Bird e Robin Frijns la miglior pista è quella di Parigi, Prost e di Grassi hanno indicato Buenos Aires, Alex Linn ha dichiarato di prediligere Berna, la pista preferita da Alexander Sims è sull'asfalto dell'ex aeroporto di Berlino, Tempelhof, mentre per Turvey la numero uno si trova in Arabia Saudita di Ad Diriyah.