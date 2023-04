Romain Leroux: il neodiplomato di Aston Martin Racing Driver Academy. Continua la ricerca di nuovi talenti Vantage

Romain Leroux: è questo il nome dell’ultimo diplomato e vincitore di Aston Martin Racing Driver Academy, il prestigioso programma, ideato da Aston Martin, volto a scoprire e sviluppare nuovi talenti del motorsport. L'accademia offre ai giovani piloti l'opportunità di imparare da professionisti esperti e acquisire competenze e conoscenze preziose per avere successo nel mondo dei motori.

Il giovane francese si unisce ad una lunga lista di campioni Aston Martin che include il leader IMSA GTD Pro Ross Gunn, il campione IMSA GTD in carica Roman De Angelis, il pilota ufficiale Aston Martin Valentin Hasse Clot e l'ex campione britannico GT4 Tom Canning. Leroux è stato campione GT4 FFSA 2021 e vicecampione della serie GT4 ADAC dell'anno scorso ed è eccelso tra i 22 candidati nell'ultima edizione grazie ai suoi ottimi risultati in tutte le categorie e la capacità di istruire i piloti meno esperti.

"Sono davvero onorato che i successi raggiunti nelle passate stagioni siano stati riconosciuti da Aston martin. Il mio obiettivo, quando mi sono iscritto all'AMR Academy nel 2021, era quello di stabilire un solido rapporto con la casa automobilistica. Essere nominato vincitore dell'AMR Academy 2022 è un risultato incredibile, frutto del duro lavoro e dei miei progressi come pilota. Ora non vedo l'ora di continuare il mio percorso con la Vantage GT3", ha dichiarato Romain Leroux.

Adesso il neodiplomato, insieme a due candidati per il programma AMR Academy di quest'anno, Jacob Riegel (GER) e Jeff Kingsley (USA), guiderà la Vantage GT3 nel nuovo GT World Challenge Europe Endurance Cup di BULLITT Racing.

Inoltre, Aston Martin Racing ha comunicato oggi i candidati per l'AMR Driver Academy 2023. Il vincitore potrà godere di numerosi vantaggi, tra cui il supporto finanziario per il piano di gara 2024, assistenza a tutto tondo e supervisione da parte della Casa automobilistica. Possono partecipare all’Academy i concorrenti di età compresa tra i 17 e i 26 anni nei programmi di gara Vantage GT3 e GT4. Non solo, i candidati più meritevoli potrebbero anche essere selezionati per testare la Vantage GT3 alla fine della stagione 2023.

I partecipanti prenderanno parte ad un seminario di tre giorni che comprende: formazione sui media con la commentatrice del Campionato del Mondo Endurance FIA Louise Beckett, addestramento al simulatore presso Base Performance, una valutazione DNAFit che include uno schema di allenamento personalizzato e un piano nutrizionale, un processo formativo commerciale all'interno di Aston Martin Racing e un workshop in fabbrica per imparare a configurare al meglio la Vantage.

La giuria per l'AMR Driver Academy 2023 include il plurivincitore delle 24 Ore di Le Mans e campione del GTD del Rolex 24 Daytona 2023, Darren Turner (GB), il campione GT britannico Jonny Adam, l'ex vincitore dell'accademia e pilota ufficiale Valentin Hasse Clot, il responsabile delle prestazioni AMR Gus Beteli e il responsabile delle gare partner AMR Huw Tasker.

I giudici valuteranno la capacità di ogni pilota di gestire gli aspetti strategici, il lavoro di squadra e le relazioni pubbliche. Ad essere scelto sarà colui che dimostrerà le migliori prospettive di crescita.

Huw Tasker, il Partner Racing Manager di AMR, ha detto: " Siamo orgogliosi di Romain, ha disputato due stagioni eccezionali in Vantage e ha mostrato tutte le qualità e le caratteristiche che cerchiamo nei diplomati della AMR Driver Academy - siamo certi che continuerà a crescere insieme a noi come pilota per tutto il 2023 e oltre. Puntiamo da sempre alla valutazione e identificazione di nuovi talenti dei nostri team partner e, guardando l'elenco dei candidati in lizza per il 2023, siamo certi che la tradizione è destinata a continuare". L'AMR Driver Academy continua ad essere uno strumento unico e incomparabile per la crescita e la formazione di nuovi talenti nel motorsport.