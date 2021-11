Rossi chiude la sua fantastica carriera a Valencia, la gara a Bagnaia. Il podio è tutto Ducati

La Ducati di Pecco Bagnaia si impone nel Gp di Valencia, ultima gara della stagione. Secondo posto per Jorge Martin e terzo per Jack Miller tutti su Ducati. Quarto posto per Joan Mir e quinto il campione del mondo Fabio Quartararo. Chiude al decimo posto Valentino Rossi alla sua ultima gara nel motomondiale. Sul circuito Ricardo Tormo trionfa la Ducati di Bagnaia, al quarto successo stagionale, ma la scena è tutta per l’addio alle corse di Valentino Rossi, che chiude decimo dietro ad Aleix Espargaro. Sesto Zarco, seguito da Binder e Bastianini, ottavo. Tutto il gruppo della MotoGp si è fermato per festeggiare e salutare Valentino Rossi che con il Gp di Valencia ha chiuso la sua carriera agonistica. Il ‘Dottorè sceso dalla moto saluta tutti, piloti e amici accorsi in pista per lui.

Valentino Rossi è l’ultimo a lasciare la pista di Valencia, teatro della sua ultima gara nel motomondiale dopo i nove titoli mondiali conquistati. ‘Grazie per lo spettacolò lo striscione della Suzuki che accoglie Rossi ai box per l’ultima volta e saluta con le braccia al cielo. «La Honda Racing Corporation ringrazia Valentino Rossi e gli augura il meglio per la prossima fase della sua vita, dopo un’illustre carriera di 26 anni nei Gran Premi». La Honda saluta così Valentino Rossi ricordando i suoi successi. Insieme alla Honda HRC, Valentino Rossi ha vinto tre Campionati del Mondo consecutivi di classe regina dal 2001 al 2003, vincendo 31 delle 48 gare in questo periodo e affermandosi come una forza in MotoGp.

«Honda Racing Corporation desidera ringraziare Valentino Rossi per la sua collaborazione e competizione nel corso degli anni e gli augura tutto il meglio mentre inizia una nuova fase della sua vita lontano dal circuito. Grazie Vale!». «Sono venuto per salutare una carriera meravigliosa. Valentino è un campione che ci ha fato sognare. Ricordo che ci siamo conosciuti nel ‘99 alla Pinetina. Abbiamo condiviso tante passioni, a cominciare da quella per l’Inter». Lo ha detto Ronaldo Luis Nazario de Lima, “Il Fenomeno” a Sky a Valencia dove è andato a salutare Valentino Rossi nel suo box.