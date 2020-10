Rossi: «È dura seguire la gara da casa. Ora sto meglio, non ho più la febbre». La Yamaha non lo sostituirà per prossimo gp

ROMA - «Ora sto bene, ma è dura seguire la Motogp da casa. E lo sarà ancora di più domenica prossima che starò ancora meglio »: così Valentino Rossi a Skysport, poco prima della partenza del gran premio di Aragon, al quale lui non può partecipare perchè in isolamento dopo essere stato contagiato dal covid. «Pensavo fosse come il lockdown, dice in una videointervista, invece ora tocca stare da soli sempre, senza vedere nessuno, sono sempre solo. Sì, mi portano da mangiare, a volte scendo giù. È molto noioso, è una bella ‘begà. Ora sto bene rispetto a due giorni fa. Sono ancora un pò debole ma non ho più la febbre, di fatto sono stato male un giorno e mezzo. Questo è già diverso, riuscirsi a muovere senza avere mal di testa è diverso». Il campione di Tavulia poi parla del suo mondiale: «Era già un momento difficile, questo gp veniva dopo tre zeri (punti in gara, ndr).

È veramente brutto e triste restare a casa, è dura seguire le prove dalla tv, questo weekend non sarei proprio riuscito a correre e guidare, fino a ieri stavo male. Sarà ancora più difficile settimana quando starò bene ma non potrò tornare in pista». Poi un pensiero alle Yamaha: «Vedere che vanno cosi forte, con Quartararo e Vinales davanti, è ancora più difficile. Stavo andando sempre forte nelle prove, vedere anche ieri le Yamaha così competitive è dura da casa». Quanto alla gara di oggi e sul Mondiale, secondo Rossi: «Bisogna stare sempre attenti alla Suzuki, Mir ha capito che può vincere il titolo» Infine, Rossi ha detto scherzosamente di «aver perso la parola per alcuni minuti», durante la gara di Moto2, dominata dal pilota italiano Bezzecchi, che però è scivolato a tre giri dal termine. «Ci sono rimasto veramente male, stava facendo una gara grandissima» ha commentato il campione della Yamaha.