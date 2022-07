Rally Estonia, Rovanperä (Toyota) passa al comando. Precede la Yaris del compagno di squadra Evans e la Hyundai di Tänak

TARTU – Kalle Rovanperä sembra voler accelerare nella corsa verso il titolo iridato, supportato anche dall'affidabilità della Toyota Gr Yaris. Il 21enne finnico è andato al secondo riposo in testa al Rally Estonia, settima delle 13 gare del World Rally Championship 2022 dopo aver inseguito il compagno di squadra Elfyn Evans. Il gallese ha vinto 5 cronometrate consecutive accumulando fino a quasi 20'' di margine su Rovanperä, che in questo momento aumenterebbe a un'ottantina di punti il vantaggio sul secondo della generale assoluta

Il pilota finlandese, beneficiando delle migliori condizioni di primo partente, ha ingranato la marcia giusta risultando il più veloce negli ultimi tre stage del pomeriggio coronando la rincorsa a fine giornata rifilando a Evans 22,6'', Abbastanza per scavalcarlo e tenerlo a 11,7'', comunque solidamente in seconda posizione. Sul podio virtuale resiste sempre Ott Tänak (Hyundai i20 N), il campione di casa, che rende già più di 32'' al britannico, complici anche 10'' di penalità. La terza Toyota, quella pilotata da Esapekka Lappi occupa il quarto posto a quasi un minuto e 6'' dalla vetta.

Poi, nell'ordine, Thierry Neuville (Hyundai i20 N), a soli 7'' da Lappi, Adrien Fourmaux (Ford Puma) attardato di altri 55,2'', Takamoto Katsuta (Toyota Gr Yaris) a meno di 3 secondi, Gus Greensmith (Ford Puma) che insegue a 18 secondi e mezzo e, per completare il quadro del Wrc1, Pierre Louis Loubet (Ford Puma) che viaggia praticamente a 4 minuti da Rovanperä. Decimo e primo del Wrc2 è il “solito” Andreas Mikkelsen con la Skoda Fabia evo.

Craig Breen (Ford Puma), che aveva cominciato bene ieri, e Oliver Solberg (Hyundai i20 N) sono stati costretti a fermarsi per problemi di vario genere. I loro tempi sono anche appesantiti da varie penalità: 10'' per l'irlandese (per non aver guidato in modalità elettrica quando avrebbe dovuto: la stessa infrazione contestata a Tänak) e 3:20 per lo svedese. Sabato ripartiranno. Niente da fare, invece, per l'equipaggio del neozelandese Hayden Paddon (già vincitore di un Rally iridato, in Argentina, con la Hyundai nel 2016), che era partito con una i20 N Rally2, ma che ha dovuto gettare la spugna nel primo pomeriggio per ragioni mediche. Paddon ha 33 anni, il suo navigatore John Kennard 63.