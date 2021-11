Rovanperä il più veloce nello shakedown del Rally di Monza, ultima tappa del mondiale che solo i piloti Toyota possono vincere

MONZA – Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) è stato il più veloce nello shakedown del Forum8 Aci Rally Monza, seconda tappa italiana del World Rally Championship 2021 e come lo scorso anno ultima gara del mondiale. Il giovane finnico, astro nascente della specialità – proprio quest'anno è passato alla storia come il più giovane vincitore di un rally iridato, strappando il record al suo connazionale e team principal Jari-Matti Latvala – ha ottenuto il miglior tempo nei tre più affolati test cronometrati del tardo pomeriggio di giovedì.

Lungo i 4,09 chilometri della Pzero, Rovanperä ha chiuso in 3:01.03, 2:59.0 e 2:55.1. Il secondo tempo assoluto è stato fatto registrare dal belga della Hyundai Thierry Neuville: 2:55.4 con la più rapida delle i20 coupé. I riferimenti dello shakedown sono tradizionalmente poco significativi e pertanto il terzo crono fatto registrare dal Adrien Fourmaux (Ford Fiesta) sull'asfalto lombardo potrebbe non essere troppo indicativo.

Poi Elfyn Evans (2:56.4) con la seconda Yaris: il britannico accusa 17 punti di ritardo dal compagno di scuderia Sébastien Ogier (ottavo tempo, 2:58.8). Un anno fa l'asso francese aveva vinto proprio a Monza il suo settimo titolo mondiale. Nell'ordine ci sono poi Gus Greensmith con la seconda Fiesta (2:56.4 nel quinto test, l'unico a farlo), Dani Sordo con la Hyundai i20 coupé (2:58.4) e, con la stessa vettura, Temu Suninen (2:58.5) ingaggiato dalla scuderia coreana per sostituire Ott Tänak costretto per motivi familiari a rinunciare alla prova italiana.

Da venerdì mattina si fa sul serio a partire dalle sette e mezzo con il primo stage, la Gerosa 1 da poco meno di 11 chilometri. A fine giornata i piloti dovranno essersi lasciati alle spalle poco più di 115 chilometri contro il tempo per un totale di 7 frazioni (16 in totale). Almeno formalmente è ancora in palio il titolo a squadre, ma il Toyota Gazoo Racing è a un passo dal successo. Fra i piloti solo Ogier e Evans possono vincere.