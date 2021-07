Rovanperä con la Toyota per entrare nella storia: in Estonia è il più giovane pilota ad un passo dalla vittoria

TARTU – Kalle Rovanperä è a soli 52 chilometri (6 stage) dallo scrivere una pagina di storia del rally. Il 20enne finlandese ingaggiato dal Toyota Gazoo Racing Team è vicinissimo al suo primo successo nel World Rally Championship, Wrc. Il giovane pilota è andato all'ultimo riposo con un confortante margine (poco meno di 51'') su Craig Breen (Hyundai i20 coupè), che è il suo più immediato inseguitore e che ha rischiato grosso nell'ultima frazione di giornata centrando un sasso.

In caso di vittoria, diventerebbe il più giovane pilota ad essersi imposto in una prova della competizione iridata. Rovanperä abbasserebbe di due anni (compirà 21 anni il prossimo 1 ottobre) il “primato” che appartiene al numero uno della sua scuderia, il connazionale Jari-Matti Latvala, che aveva vinto il Rally di Svezia nel 2008 quando aveva 22 anni e 313 giorni. Dopo essere stato il più veloce in 8 stage (uno ex aequo con Breen e l'ultimo dei quali è stato il primo di sabato mattina), Rovanperä ha deciso di amministrare il vantaggio.

Così si è rifatto vivo Ott Tänak (Hyundai i20 coupé) che si è aggiudicato sei cronometrate di fila (7 in totale su 18 disputate), ma che continua a restare sostanzialmente fuori gara dato che ha accumulato quasi 63 minuti di ritardo: l'estone ha come obiettivo i soli punti del Power Stage. Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) è terzo a quasi un minuto e 21 dal finlandese. Il belga precede Sébastien Ogier (Toyota Yaris) che gli rende 18 secondi: «Lottiamo principalmente per il campionato del mondo. Al momento non è una sfida con Thierry – ha dichiarato – ma con Elfyn (Evans, il compagno di squadra secondo della generale assoluta, ndr) e lui è dietro e va bene così».

Il britannico viaggia a 25'' dal francese e, salvo incidenti, è difficile immaginare che possa esserci un avvicendamento fra i due. Gli ultimi due piloti del Wrc nella Top 10 sono Teemu Suninen (Ford Fiesta), protagonista di un convincente rientro, sesto a 6:14,3, e Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 coupé), settimo a 7:35,5. Se il transalpino confermasse questo piazzamento conquisterebbe i suoi primi punti iridati stagionali. Con la Skoda Fabia, il russo Alexey Lkyanuk è ottavo e primo del Wrc2 davanti a Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia) e Mads Ostberg (Citroen C3).