Rovanperä (Toyota) subito fuori nel Rally di Croazia. Neuville (Hyundai) provvisoriamente in testa inseguito da Ogier e Evans

ZAGABRIA – Il Rally di Croazia non poteva cominciare peggio per Kalle Rovanperä. Con la sua Toyota Yaris l'astro nascente finlandese della specialità partiva da leader del World Rally Championship, ma non è nemmeno riuscito ad arrivare in fondo alla prima cronometrata, meno di 7 chilometri di gara. «Sono decisamente seccato – ha dichiarato il pilota della scuderia giapponese – Tutto lo stage inaugurale era scivoloso e noi abbiamo anche dovuto lottare con il sottosterzo». Seppur senza conseguenze per l'equipaggio, la gara della Yaris è finita fra gli alberi.

Con la sua Hyundai i20 Coupé Thierry Neuville è andato al primo riposo in testa alla prova con la quale il paese balcanico debutta nel campionato iridato. Il belga si è aggiudicato tre stage, ma è marcato molto stretto da altre due Toyota. Quella che gli sta più vicino è guidata da Sébastien Ogier, che è stato il più veloce in quattro frazioni, incluse le ultime tre consecutive. Al volante dell'altra c'è Elfyn Evans.

Il campione del mondo in carica ha già recuperato tre posizioni (dalla quinta alla seconda piazza) e dopo aver accusato anche quasi 13'', ha chiuso la giornata a 7,7 secondi dal belga che sabato partirà davanti facendo da apripista. Il britannico è a soli 3 decimi da Ogier. Ott Tänak, che ha anche vinto uno stage con la seconda Hyundai i20 Coupé, è quarto ma viaggia già con oltre mezzo minuto di ritardo dal compagno di squadra. L'estone ha perso la metà del tempo nella seconda cronometrata.

Craig Breen, con la terza macchina coreana, è quinto a quasi 55'' e precede di una ventina di secondi il francese Adrien Fourmaux che sembra essersi trovato a proprio agio nel Wrc1 con la Ford Fiesta del team M-Sport. Gus Greensmith, con la seconda auto dell'Ovale Blu, è a sette secondi. A 10'' c'è Pierre-Louis Loubet con la i20 Coupè del secondo team coreano in corsa nel Wrc1, mentre la quarta Toyota Yaris, quella affidata da Jari-Mati Latvala al giapponese Katsuta Takamoto, è nona a 2:23.2. Nel Wrc2 è in testa Mads Ostberg con la Citroen C3. Sabato si continua con altri 8 stage per un totale di quasi 122 chilometri.