Russell dopo le lacrime i complimenti a Kimi: «Titolo meritato, per me sfortuna e prestazioni deludenti»

Le difficoltà incontrate nel 2026, mentre il suo compagno di squadra in Mercedes Kimi Antonelli conquistava il titolo piloti, sono state «difficili da gestire» e lo hanno lasciato «spesso confuso». George Russell aveva iniziato la stagione come favorito, vincendo la prima gara, ma poi l'ascesa inarrestabile dell'italiano ha finito per travolgerlo. Con un post su Instagram il pilota britannico, dopo aver disertato i media post gara e la festa del compagno di team neo campione del mondo, alla fine si è congratulato con Antonelli «per quella che è stata una stagione assolutamente incredibile», aggiungendo che «ha meritato davvero il campionato». Toto Wolff aveva detto che Russell era «sconvolto».

«Sento che questo sia il momento giusto per parlare col cuore in mano. La stagione era iniziata esattamente come speravo, ma è precipitata rapidamente a causa di sfortuna e prestazioni deludenti - ha scritto il pilota, 28 anni, al quinto anno con la Mercedes -. E' stata la prima vera stagione della mia carriera in cui ho avuto più giornate negative che positive. E' stato difficile da affrontare? Sì, molto. E' stato difficile rialzarsi, settimana dopo settimana? Sì, molto. Momenti di confusione? Spesso, tutto ciò che so è che ho dato il massimo; evidentemente, il 2026 non era il mio anno». Russell ha ottenuto tre vittorie contro le nove di Antonelli. Il sesto posto conquistato domenica nel GP di Città del Messico - con Max Verstappen e Lewis Hamilton rispettivamente primo e secondo, davanti ad Antonelli - ha fatto scivolare Russell al quarto posto nella classifica del Mondiale.