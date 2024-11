Russell, piloti ultimi a sapere decisioni che li riguardano. La polemica dopo la rimozione del direttore di gara Niels Wittich

La rimozione del direttore di gara Niels Wittich a tre GP dal termine della stagione ha suscitato critiche tra i protagonisti della Formula 1. Per tutti, ha parlato George Russell in qualità di rappresentante dei piloti della GPDA (Grand Prix Drivers' Association). Il britannico della Mercedes ha detto che i piloti «non erano a conoscenza» della decisione. «Ci sono diversi di noi che si sentono un po' stufi di tutta questa situazione. Spesso ci sentiamo gli ultimi a essere informati su questioni che ci riguardano da vicino», ha aggiunto.

Russell ha ammesso che non tutti erano completamente soddisfatti di alcuni aspetti del lavoro di Wittich, diventato direttore di gara all'inizio della stagione 2022. Il tedesco è stato sostituito da Rui Marques - ex direttore di gara di Formula 2 e Formula 3 - a partire da Las Vegas questo fine settimana. «Non è un segreto che alcuni non fossero contenti di ciò che stava accadendo in termini di decisioni prese - ha commentato Russell - ma ha lavorato insieme a noi e avremmo potuto contribuire a migliorare la questione».