FE, domani fari puntati su Mortara e Di Grassi, i piloti della Rokit Venturi che hanno già vinto 4 volte in in Messico

CITTÀ DEL MESSICO – La Formula E torna a Città del Messico dopo il trasloco forzato (dal Covid) a Puebla dello scorso anno. Sull'autodromo Hermanos Rodriguez, nella tarda serata italiana di sabato, si corre il terzo ePrix della stagione. Il tracciato per le monoposto elettriche ricavato sulla pista che si trova a oltre 2.200 metri di quota misura 2,606 chilometri di lunghezza. Almeno sulla carta, i grandi favoriti della prova messicana sembrano essere i due piloti della Rokit Venturi, la scuderia monegasca cliente di Mercedes.

Lucas Di Grassi (il quarto della classifica generale) ha già vinto tre volte in Messico con l'Audi: due proprio sull'autodromo Hermanos Rodriguez (2017 e 2019) e una a Puebla, lo scorso anno. Nel 2021 il secondo ePrix ospitato a Puebla se lo era aggiudicato Edoardo Mortara, che con 33 punti guida la classifica del campionato del mondo a zero emissioni. Nel 2016, quando la Formula E aveva debuttato nel paese centro americano, il successo era andato a Jerome D'Ambrosio, attuale team principal della squadra del Principato.

Il vincitore dell'ultimo ePrix corso all'autodromo è Mitch Evans, che sia nel 2020 sia oggi corre per la Jaguar. Il pilota neozelandese, che la passata stagione ha lottato fino all'ultimo per il titolo individuale, non ha cominciato benissimo: nelle due gare saudite ha raccolto appena un punto. Il suo compagno di squadra Sam Bird ne ha incamerati 12. C'è naturalmente grande attesa per le prestazioni delle due Mercedes Eq: Nyck De Vries (29) e Stoffel Vandoorne (28) occupano la seconda e la terza piazza della graduatoria provvisoria. A Diriyah le Frecce d'Argento elettriche si sono confermate estremamente competitive evidenziando anche la validità del nuovo sistema di qualifica.

Le condizioni messicane sono differenti rispetto a quelle arabe e sarà interessante capire come si comporteranno le altre monoposto e anche gli altri piloti più accreditati. A cominciare dall'attesa coppia schierata dalla Ds Techeetah (che fornirà il powerrain alla Maserati nella prossima stagione quando il costruttore italiano tornerà alle competizioni agonistiche proprio in Formula E): Jean-Éric Vergne (12 punti) e Antonio Felix Da Costa (0), che insieme hanno già collezionato tre campionati individuali.