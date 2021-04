Sabato a Portimao, Hamilton può raggiungere il record storico delle 100 pole

Lewis Hamilton è a un passo da un incredibile traguardo, l'ennesimo: le 100 pole-position in Formula 1. Dopo la numero 99 ottenuta a Imola, questo weekend il pilota inglese potrebbe andare in tripla cifra a Portimao. La stoffa del fenomeno era già evidentissima, ma si poteva immaginare qualcosa del genere nel 2007, quando Hamilton esordì nel Mondiale? In quell'anno, al volante della McLaren, la prima pole arrivò in Canada. L'indomani si trasformò nella prima vittoria. Al momento del passaggio in Mercedes, nel 2013, Lewis aveva già conquistato 26 partenze al palo, poi la supremazia delle Frecce d'Argento durante l'era turbo-ibrida (al sabato ancor più schiacciante che alla domenica) gli ha permesso di tenere un ruolino di marcia senza eguali.

Nel 2015 ha superato in questa graduatoria Sebastian Vettel, che durante il dominio in Red Bull si era imposto al termine di moltissime Q3. Il record di 15 pole in un singolo campionato, piazzato dal tedesco nel 2011, ancora resiste: Lewis non è andato oltre le 12 del 2016. Scavalcato Vettel fra i piloti in attività, Lewis ha poi iniziato la rincorsa verso il suo idolo Ayrton Senna e verso il recordman Michael Schumacher. Nel 2017, proprio in quel Canada che gli ha dato tante soddisfazioni, ecco eguagliate le mitiche 65 pole del brasiliano. Qualche settimana più tardi, a Spa, l'aggancio alle 68 di Schumacher, stabilendo il primato solitario sette giorni più tardi a Monza, sotto la pioggia. Da allora Lewis si è via via avvicinato alla fatidica "quota 100", qualcosa che nella storia del Circus resterà forse ineguagliabile.

In questa specialità il 2010 e il 2011 sono stati gli anni meno prolifici del britannico, con un unico colpo messo a segno, ma è grazie a quelli che ora può vantarsi di aver centrato almeno una pole-position in ogni stagione disputata. Fra le attuali 99, la più spettacolare è stata probabilmente quella di Singapore 2018, con una prova davvero vicina alla perfezione. C'è persino chi ha scomodato paragoni con la leggendaria performance di Senna del 1988 a Monaco. "Mi è sembrato un giro magico, uno dei migliori, se non il migliore che abbia mai fatto", commentò allora Lewis. L'avversario principale per la 100esima pole-position, oggi, si chiama Max Verstappen, che ha ormai lanciato il guanto di sfida per il titolo. Si andrà in Portogallo sull'1 pari, sia in qualifica che in gara. L'olandese nel curriculum vanta appena 4 pole, ma raramente ha avuto una macchina all'altezza di questo obiettivo, e della Mercedes. Con la Red Bull 2021 la musica è cambiata, il che rende il compito di Hamilton tutt'altro che scontato.

E chissà che il sette volte iridato non si prenda una pole anche vincendo una delle sprint race (anzi, "Qualifying Sprint") che vedremo quest'anno in F1: la prima dovrebbe svolgersi a luglio proprio a Silverstone, il suo circuito di casa.