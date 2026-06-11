Sabelt, nasce a Torino la tuta da gara più leggera al mondo. Presentata alla 24 Ore di Le Mans, pesa solo 275 grammi

Sabelt ha presentato, in occasione della 24 Ore di Le Mans, la nuova TS-12 Hypercolor, definita come 'la tuta da gara sublimata più leggera al mondo'. Il nuovo modello, sviluppato per le competizioni endurance e già testato dall'Alpine Endurance Team, «rappresenta - sottolinea una nota - un passo avanti nel settore dell'abbigliamento tecnico per il motorsport». La TS-12 Hypercolor pesa appena 275 grammi per metro quadro, contro i circa 440 grammi della generazione precedente, con una riduzione di peso di oltre il 37%. Il risultato è una tuta progettata per garantire maggiore leggerezza, traspirabilità e comfort, elementi fondamentali nelle gare di lunga durata come la 24 Ore di Le Mans.

Secondo l'azienda, la nuova tecnologia consente ai piloti «una maggiore libertà di movimento e una sensazione di morbidezza superiore rispetto alle tradizionali tute racing personalizzate. Uno degli aspetti più innovativi riguarda infatti la possibilità di realizzare grafiche complesse e personalizzazioni senza compromettere le prestazioni tecniche del prodotto, mantenendo inalterati peso, ventilazione e comfort». Per celebrare l'edizione 2026 della gara francese, Sabelt ha inoltre realizzato una speciale versione della TS-12 Hypercolor in collaborazione con il duo artistico Van Orton, un prodotto pensato per il massimo livello delle competizioni internazionali.