Safari Rally, il Wrc torna in Kenia dopo quasi vent'anni. Mercoledì lo shakedown, giovedì il primo stage

NAIROBI – Il World Rally Championship torna in Kenia a quasi vent'anni di distanza dall'ultima volta. La prova iridata era stata già inserita nel calendario del 2020, ma la pandemia aveva costretto gli organizzatori a cancellare l'evento. Il caldo potrebbe essere il grande nemico dei partecipanti, ma naturalmente non sarà l'unico.

Sébastien Ogier (Toyota Yaris), che non scende dal podio dallo scorso 25 aprile e che ha già vinto tre gare in questa stagione, parte con un vantaggio di 11 punti sul compagno di squadra Elfyn Evans (106 contro 95) e con un margine ancora più rassicurante su Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé), che è terzo a 29 lunghezze dal francese. Nella graduatoria riservata ai costruttori, la scuderia coreana accusa quasi 50 punti di distacco da quella nipponica, i cui piloti sono riusciti a portare in fondo le vetture con molti meno problemi.

Toyota schiera i soliti quattro equipaggi: oltre a quelli capitanati da Ogier ed Evans, ci sono quelli guidati dal giapponese Katsuta Takamoto e dal finnico Kalle Rovanperä, che occupano il quarto e quinto posto della classifica generale assoluta. Oltre a Neuville, la Hyundai manda sullo sterrato africano anche Ott Tänak (un solo podio per lui finora, peraltro l'unica vittoria della squadra di Andrea Adamo) e Dani Sordo. La quarta macchina, la i20 coupé del Wrc1 della 2C Competition, è stata invece affidata allo svedese Oliver Solberg anziché al transalpino Pierre-Louis Loubet.

Il team M-Sport che rappresenta Ford ha portato al Safary Rally - che si corre nei dintorni della capitale Nairobi (18 stage per un totale di oltre 320 chilometri spalmati su quattro giorni, anticipati dallo shakedown di mercoledì) - non solo Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, ma anche l'italiano Lorenzo Bertelli. Per il 33enne navigato da Simone Scattolin si tratta della seconda apparizione stagionale nel Wrc. Nel corso della prima, nell'Arctic Rally, una delle due gare che si disputano in Finlandia quest'anno, era finito nella neve ed aveva chiuso ultimo.