Sainz, il campione del mondo F1 degli "altri" e terzo a San Paolo con la McLaren

SAN PAOLO - E’ il campione del mondo degli altri. Carlos Sainz ha infatti “vinto” una classifica particolare, che non offre premi e gloria, ma che è redatta da un gruppo di giornalisti internazionali. Ovvero, chi sono i migliori piloti che non guidano per i tre top team Mercedes, Ferrari e Red Bull. La somma dei punti ha premiato il ragazzo spagnolo della McLaren-Renault, protagonista di una stagione esaltante e confermata dal primo podio in carriera ottenuto a San Paolo, dove si è piazzato terzo. Ma la vita a volte sa essere beffarda e crudele perché Sainz sul podio brasiliano vi è salito al tramonto, quando tutti se ne erano andati, perché inizialmente terzo era giunto Lewis Hamilton. L’inglese solo dopo un paio di ore dalla conclusione del Gran Premio è stato penalizzato per il contatto con Alexander Albon e di conseguenza, il pilota McLaren quarto alla bandiera a scacchi è stato promosso terzo. Per Sainz, figlio del due volte campione del mondo rally, una grande soddisfazione arrivata in occasione del suo 101esimo Gran Premio in F1.



Sainz a San Paolo ha compiuto una vera impresa perché partiva dall’ultima fila a causa di un problema alla power unit sofferto dopo appena due giri della qualifica. Non ha segnato neanche un riferimento cronometrico. Sul circuito brasiliano sarà dura per noi, aveva detto alla vigilia, considerando il tracciato di Interlagos poco favorevole alle caratteristiche della MCL34. E invece… Il team McLaren le ha azzeccate tutte su Sainz: strategie delle gomme, chiamate al pit-stop, poi quel pizzico di fortuna con le due safety-car entrate nel momento giusto per lui. E così si è ritrovato quinto, poi quarto negli ultimi due giri dovendo lottare ruota ruota con Kimi Raikkonen, infine terzo a tavolino. Già la quarta posizione gli sarebbe andata bene, perché quest’anno aveva collezionato ben tre quinti posti e quattro sesti come migliori risultati.



Quarto Sainz ci era arrivato una sola volta in carriera, a Singapore 2017 con la Toro Rosso. Il primo podio è arrivato in una gara certamente pazza, ma nella quale lui si è fatto trovare ancora una volta pronto per portare alla McLaren il maggior numero di punti possibili. L’ultima volta che il team di Wokiing è tornato nella propria sede con una coppa è stato nel 2014, quando Kevin Magnussen si era piazzato secondo e Jenson Button terzo nel GP di Australia. Due coppe, per la verità. Poi, più nulla. Quasi sei anni di digiuno dal per una McLaren che aveva conquistato il primo podio nel GP di Spagna del 1968 con Denny Hulme, secondo al traguardo. Che sia l'inizio della riscossa?