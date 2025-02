Sainz: «Ferrari pronta per il Mondiale, con Hamilton ancora di più»

«Quando me ne sono andato, ho sentito che sia la Ferrari che Charles erano pronti a lottare per il titolo di campione del mondo, e con l'arrivo di Lewis Hamilton questo non potrà fare altro che aumentare». Ne è convinto Carlos Sainz jr, l'uomo che ha lasciato al sette volte campione del mondo il posto nel team di Maranello, e che ora parla da driver della WIlliams, che oggi ha svelato la sua vettura per il 2025. «Non sono mai stato compagno di squadra di Lewis, quindi non so cosa sia capace di fare - dice ancora Sainz -. Non ho mai visto i suoi dati. Io ho visto i dati di Charles e so quanto è bravo: l'unico modo in cui puoi valutare un pilota è quando sei un compagno di squadra e vedi cosa è capace di fare». «Ma quando guardo i risultati di Hamilton - aggiunge -, il suo background e ciò che ha ottenuto, posso solo dire che ci sarà una possibilità molto alta che sarà competitivo per la Ferrari».

Hamilton svelerà la sua nuova Ferrari al lancio della stagione di Formula 1 alla O2 Arena di Londra martedì prossimo, prima di dirigersi al quartier generale della squadra a Maranello il giorno successivo, dove dovrebbe parlare con i media per la prima volta come pilota Ferrari. Quanto alla Williams, ha concluso con un modesto nono posto nella classifica costruttori 2024, ma Sainz è fiducioso di poter risollevare le sorti di un team che ha all'attivo nove titoli mondiali.. «Credo di portare molta conoscenza, molte cose che penso possano essere applicate a questa vettuta - le sue parole - e alla squadra allo stesso tempo. Vedo una squadra che è pronta anche a lottare per la vittoria. È solo questione di coinvolgere tutto il team per essere sicuri di dare anche a tutti gli ingegneri, a tutti i meccanici e ai piloti gli strumenti giusti per competere ai massimi livelli."