Sainz in pista a Fiorano con la Ferrari del 2021 e domani toccherà a Leclerc

La Ferrari ha riacceso i motori. Sulla pista di casa, a Fiorano, Carlos Sainz si è tolto un poco di ruggine dopo un lungo lavoro svolto in palestra, guidando la SF21 di due anni orsono e completando ben 119 giri. La Federazione permette ai team di utilizzare le monoposto vecchie di almeno due anni per far allenare i propri piloti. Al mattino, lo spagnolo ha completato 26 tornate, con l'asfalto ancora umido. Nel pomeriggio le speranze che la pista si asciugasse sono state rese vane dalla pioggia, ma Carlos è riuscito a svolgere qualche giro con le slick nel tardo pomeriggio prima che facesse buio. In totale, Sainz ha coperto una distanza di 354 chilometri. Domani toccherà a Charles Leclerc.

Ai box erano presenti Arthur Leclerc, fratello di Charles, che quest'anno debutterà in Formula 2 ed è parte del Ferrari Driver Academy, e la ragazza spagnola Maya Weug, che dopo due stagioni di Formula 4 salirà nella Formula Regional by Alpine supportata dalla FDA che l'ha scelta due anni fa. Nella giornata di martedì, a Fiorano con la SF21 si è esibito il tester Robert Shwartzman che ha completato 77 giri.

A Imola, invece, è andata in scena l'Alpha Tauri che ha fatto girare Yuki Tsunoda e il nuovo arrivato Nyck De Vries. Ma anche il test del team faentino, a 15 minuti dalla pista romagnola, è stato ostacolato dalla pioggia.