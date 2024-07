Sainz ha scelto il team per il suo futuro: correrà per la Williams. In Mercedes si aprono le porte per il baby Antonelli

Carlos Sainz sarà il pilota della Williams per la stagione 2025 e oltre. Lo spagnolo della Ferrari, appena saputo che il team italiano gli aveva preferito Lewis Hamilton, ha iniziato un lungo pellegrinaggio nel cercare la squadra che poteva offrirgli le maggiori garanzie per il suo futuro agonistico. La prima pista pareva essere quella della Sauber Audi, poi quella Mercedes. Successivamente è entrata in gioco la carta Red Bull seguita dalla Alpine, fanalino di coda, la Williams. Che pareva essere certamente quella meno appetibile .

E invece, sorprendendo tutti, è arrivata a poche ore dal termine del Gran Premio del Belgio la conferma che Sainz sarà pilota Williams affiancando Alexander Albon. Cosa avrà convinto Sainz ad accettare la corte del team principal James Vowles che soltanto pochi mesi fa, al suo arrivo in Williams dalla Mercedes, aveva dichiarato che la struttura era a dir poco antiquata.

In Williams si sta correndo a ripari, i progetti sono ambiziosi, ma è un dato di fatto che il team ha conseguito nella stagione in corso appena 4 punti, dietro c'è soltanto la Sauber con 0 punti. Evidentemente, Vowles avrà mostrato a Sainz i programmi futuri, in particolare dal 2026 in avanti, quando vi saranno i nuovi regolamenti.

Ma certamente dispiace che un pilota come Sainz scivoli in quello che è tra i peggiori team del campionato attuale e che non sia stato preso in considerazione da Mercedes o Red Bull, per esempio. Un passaggio che ricorda quello di Valtteri Bottas, dalla Mercedes alla Sauber o quello di Sebastian Vettel, dalla Ferrari alla Aston Martin, realtà in cui sono svaniti dalle prime posizioni che occupavano con regolarità.

L'ingresso di Sainz in Williams lascia ora tre sedili ancora liberi in Mercedes, Sauber e Alpine mentre tutta da vedere è la questione Red Bull e Racing Bulls, legata alla possibile non riconferma di Sergio Perez. Va detto che la decisione della Williams di puntare su Sainz chiude la porta ad Andrea Kimi Antonelli per il quale ora non può che aprirsi l'autostrada che porta a Brackley, Mercedes.