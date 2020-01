Sainz su Mini vince ed è leader, poi il campione Al-Attiyah (Toyota). Alonso è 5°, nelle moto Brabec in vetta

NEOM - La terza tappa della Dakar 2020 ha visto la vittoria di Carlos Sainz (Mini) nelle vetture e di Ricky Brabec (Honda) nelle moto. Sia lo spagnolo che lo statunitense sono così balzati in vetta alle rispettive classifiche generali. Sainz, in coppia con il connazionale Lucas Cruz, ha prevalso al termine di 489 km (404 di speciale) intorno a Neom (Arabia Saudita). Il due volte vincitore della gara ha resistito al ritorno del campione in carica, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota), rimasto alle sue spalle di 3’31".



Fernando Alonso (Toyota) è giunto quinto ed ora è staccato di 2h40’24». Domani la Dakar lascia Neom nel nord-ovest del paese per raggiungere il sito archeologico di Al Ula. Nelle due ruote, tripletta Honda. Dietro Brabec sono giunti il cileno Ignacio Cornejo Florimo (a 5’56«) e l’argentino Kevin Benavides (+7’22»). Il detentore del titolo, l’australiano Toby Price (KTM), oggi quinto a 8’35«, in classifica generale è sesto.