Sainz alla Williams, la Mercedes pensa al rookie bolognese Antonelli

L'accordo tra Carlos Sainz e il team Williams per la stagione 2025, ha sorpreso tutti visto che la squadra inglese non appare particolarmente competitiva nel breve periodo. A convincere lo spagnolo a prendere questa inaspettata decisione sembra essere stato l'inserimento di una clausola rescissoria nel suo contratto. Dimostrazione di come Sainz sia alla ricerca di un sedile in un top team già nel 2025, con Mercedes o Red Bull prime indiziate.

L'ingresso di Sainz in Williams, ha però reso piuttosto chiara quella che sarà la posizione della Mercedes per il posto che lascia vacante Lewis Hamilton a fine anno. Toto Wolff non ha voluto Sainz perché l'attuale ferrarista pretendeva (giustamente) un contratto di due anni e oltre. Il team principal austriaco, però, ha sempre in testa l'idea di poter prendere, prima o poi, Max Verstappen. E considerando George Russell come punto fermo del team, la Mercedes non poteva legarsi per due stagioni a Carlos. In questo modo, se l'olandese si dovesse liberare a fine 2024 o a fine 2025 dalla Red Bull, Wolff sarebbe pronto ad accoglierlo.

Sainz ha scelto il team per il suo futuro: correrà per la Williams. In Mercedes si aprono le porte per il baby Antonelli

Mercedes, addio Sainz: si punta sul giovane Antonelli

Ma se l'operazione Verstappen, come ci appare probabile, non si realizzerà almeno nei prossimi mesi, a fianco di Russell nel 2025 ci sarà Andrea Kimi Antonelli, attualmente protagonista in F2. Il pilota azzurro sembrava in un primo momento essere destinato alla Williams, per una crescita tranquilla seguendo il percorso di Russell, ma considerando gli sviluppi del mercato, nel destino del bolognese sembra esserci proprio la Mercedes. Un debutto immediato in un top team, con una monoposto che è sempre più competitiva, rappresenta una grande sfida sia per Antonelli sia per Wolff. Le incognite sono molte, benché il giovane abbia tutte le qualità per reggere ogni tipo di pressione e cavarsela con qualsiasi monoposto si trovi a guidare.

Antonelli subito in Formula 1: i precedenti

Certo è che l'opportunità concessa ad Antonelli sarebbe incredibile. A memoria, soltanto Lewis Hamilton è passato dall'allora GP2 (vinta) a un top team come la McLaren dell'epoca e tra l'altro lottando subito per la conquista del titolo mondiale. Per rimanere tra i campioni del mondo, Max Verstappen ha fatto la gavetta in Toro Rosso come Sebastian Vettel, Nico Rosberg entrò in F1 con la Williams mentre altri grandi protagonisti del mondiale si sono affacciati nel mondiale con monoposto non da assoluto, come era la McLaren di qualche anno fa con Lando Norris o Oscar Piastri, Charles Leclerc è partito dalla Sauber, Daniel Ricciardo con la Manor e poi Toro Rosso e via dicendo.

Antonelli sta sostenendo numerosi test con la Mercedes 2022 e ora si trova a Spa quindi la sua preparazione in ottica 2025 ha pochi eguali. Ci ricorda quella di Nikita Mazepin, che si prese una Mercedes in proprio per adattarsi alla guida di una F1 sulle varie piste in calendario, o il programma che Lawrence Stroll disegnò per Lance in previsione del debutto in F1 con la Williams. Antonelli arriverà più che preparato al primo appuntamento iridato 2025.