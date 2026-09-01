Salvini: «Speriamo Monza non sia l'unico Gp in Italia nel 2026». La Russa: «Al lavoro perchè Imola sia pronta se saltassero altre gare»

«Nel decreto infrastrutturale dell'anno scorso abbiamo messo uno stanziamento dal Ministero di 5 milioni per ogni anno fino al 2032. Per avere una lunga programmazione e so che poi il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa, sta lavorando perché il Gran Premio di Monza, almeno per quest'anno, possa non essere l'unico Gran Premio italiano». È l'auspicio del vice-premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, collegato in videocollegamento alla presentazione del Gran Premio di Monza: Imola infatti potrebbe finire in calendario per chiudere la stagione, a causa della situazione in Medio Oriente.

«Qualche anno fa quando il Gran Premio di Monza - ricorda Salvini - era in sospeso e rischiava di saltare per essere assegnato ad altri lì: era il settembre del 2015, quindi 11 anni fa, quando l'allora governatore Maroni ci mise l'impegno e i soldi per tenere a Monza e in Lombardia il Gran Premio. E il mio pensiero va a lui e a chi negli anni passati ha combattuto e quindi può essere un patrimonio che non è solo politico, ma è culturale, identitario da tanti punti di vista. Dopo averlo salvato lo abbiamo messo in sicurezza. Ricordo la corsa contro il tempo per rifare l'asfalto di 5.973 metri, fare il nuovo sottopasso, mettere in sicurezza gli altri sottopassi e ci siamo arrivati. Come spesso capita in Italia proprio fino all'ultimo, come per le Olimpiadi però ci siamo arrivati. E ci siamo arrivati bene. Evviva Monza e speriamo che domenica possiamo festeggiare. Per chi faccio il tifo lo tengo per me».

«Io non ne avrei parlato, ma lo ha accennato il ministro Salvini. Stiamo lavorando alacremente per far si che l'Italia possa essere pronta qualora ce ne fosse la necessità. Il campionato del mondo ha ancora diverse tappe da disputare, qualora ci fossero delle impossibilità siamo convinti che tutti possano essere pronti per fare una grande gara». E' la risposta del presidente dell'Aci, Geronimo La Russa, a chi gli chiede se Imola potrebbe entrare nel calendario del Mondiale di Formula1 nel 2026, qualora persistessero le tensioni in Medio Oriente e dovessero perciò saltare altre gare.