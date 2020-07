Sam Bird cambia scuderia per la prima volta, sarà al volante della Jaguar nella 7^ stagione di FE

LONDRA – A tre settimane dagli ultimi EPrix della sesta stagione della Formula E la scuderia Panasonic Jaguar ha ufficializzato l'ingaggio di Sam Bird per il prossimo campionato, quello che comincerà il 16 gennaio del 2021 a Santiago del Cile. Il 33enen britannico è uno dei senatori del circuito visto che ha finora preso parte a tutte le prove del calendario. Per Bird, che ha ha vinto 9 EPrix, si tratta del primo cambio di team.

Il britannico è il solo pilota ad essere riuscito ad aggiudicarsi una gara in ogni stagione. Nella Formula E è salito 18 volte sul podio conquistando 5 pole e ottenendo altrettanti giri veloci. Nella classifica piloti occuoa attualmente la decima posizione con 29 punti, 26 dei quali relativi alla gara d'esordio in Arabia Saudita, dove si era imposto davanti ad Andrè Lotterer (Tag Heuer Porsche).

Bird raggiungerà il promettente neozelandese Mitch Evans. «Non vedo l’ora che inizi questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula E», ha dichiarato il britannico. «Ho potuto ammirare la crescita ed i progressi fatti da Jaguar nel corso del tempo – ha aggiunto - e sono molto orgoglioso di poter guidare per un marchio britannico così iconico e dal celebrato Dna sportivo, così come di entrare a far parte della lista dei suoi gloriosi piloti». Lo stesso Bird ha ringraziato il team Envision Virgin Racing «per tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme».

Il nuovo pilota della scuderia Panasonic Jaguar potrà prendere confidenza con la I-Type dopo i 6 EPrix di Berlino per preparare la settima stagione della Formula E. «Sin dall’inizio della Formula E, Sam ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti del campionato e crediamo che insieme daremo vita ad una grande collaborazione», ha commentato James Barclay, il responsabile della squadra. «Senza dubbio, con Mitch e Sam crediamo di poter avere sulla griglia di partenza una delle più forti squadre di piloti», ha concluso.