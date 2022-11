San Paolo, prove libere 2: Ocon il più veloce, i team hanno preparato la gara Sprint e il GP di domenica

Come accade quando c'è in programma la gara sprint, il turno di prove libere 2 non è particolarmente indicativo sulle reali prestazioni in campo. I piloti provano con i serbatoi a pieno carico di benzina per preparare il Gran Premio di domenica, o la Sprint con carburante per i 30 minuti della gara. Varietà anche nell'utilizzo delle mescole delle gomme passando dalle soft alle hard fino alle medie. Nella prima parte del turno, con gomme soft si è portato in cima alla classifica George Russell in 1'14"916, poi l'inglese è stato superato dalla Alpine-Renault di Esteban Ocon in 1'14"604 .

Russell ha poi montato le hard mentre Ocon ha resistito al comando alla prestazione di Sergio Perez, 1'14"788. Max Verstappen si è accontentato della quinta prestazione, la Ferrari si è concentrata sul passo GP e Carlos Sainz è 11esimo mentre Charles Leclerc è 13esimo. L'eroe della qualifica, Kevin Magnussen è nono con la Haas-Ferrari. Con la Williams ha girato Logan Sargeant al posto di Alexander Albon.

Sabato 12 novembre 2022, libere 2

1 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'14"604 - 28 giri

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'14"788 - 36

3 - George Russell (Mercedes) - 1'14"916 - 31

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'15"049 - 29

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'15"098 - 30

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'15"137 - 33

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'15"636 - 32

8 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'15"684 - 40

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'15"815 - 38

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"851 - 25

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'15"856 - 38

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'15"865 - 32

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"868 - 37

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'15"994 - 28

15 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'16"047 - 34

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'16"181 - 34

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"263 - 43

18 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"400 - 44

19 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'16"468 - 37

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'16"480 - 28