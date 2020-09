Sbarca in Sicilia il CIR. Al Targa Florio Rally continua la sfida Basso-Crugnola per il titolo

ROMA - Il Campionato Italiano Rally 2020 affronta la terza tappa in questo suo calendario concentrato nel secondo semestre di quest'annata così particolare. Ad ospitare il quarto round del CIR (a Roma sono state valide le due frazioni della gara come due gare separate) è uno dei palcoscenici più classici dell'automobilismo, Palermo e le Madonie dove è in programma la Targa Florio Rally. La gara organizzata da AC Palermo spegnerà la sua centoquattresima candelina.

Dopo tre round, la situazione è chiara: il titolo tricolore se lo giocano i campioni in carica ed attuali leader Gian Domenico Basso- Lorenzo Granai su Volkswagen Polo R5 con 39 punti all'attivo, e Andrea Crugnola – Pietro Elia Ometto a quota 30 punti, vincitori di due gare su tre a bordo della Citroen C3 R5. Partito al massimo con la vettura di HK Racing Basso ha poi pagato dazio, soprattutto al Ciocco, non riuscendo a colmare quel gap minimo che lo ha diviso dal rivale. Non ha sbagliato un colpo, come esige un campionato su poche gare, ma per puntare al titolo bis dovrà provare a mettersi di nuovo Crugnola alle spalle, per di più in una delle poche gare che non ha ancora inserito nel suo palmares.Andrea Crugnola intanto convince sempre di più alla guida della vettura del Double Chevron preparara da FPF Sport.

C'è un terzo personaggio che è poi il “numero uno”: Paolo Andreucci, recordman di vittorie (10) e podi (15) nella Targa. Quest'anno “Ucci” è concentrato sullo sviluppo della nuova Peugeot 208 R4, che poi diventerà la compagna dei giovani del Trofeo Peugeot. Il debutto al Ciocco della vettura affidata a FPF Sport à stato positivo. Andreucci può ora puntare al titolo Due Ruote Motrici e qui sulle “sue” Madonie tenterà di raggiungere la “top ten” sfidanto le R5 protagoniste, tra le quali spiccano Stefano Albertini, in gran spolvero al Ciocco, su Skoda Fabia R5 di TamAuto e Rudy Michelini, attuale n°3 del CIR e leader del CIR Asfalto, con la Volkswagen Polo R5 di PA Racing. Ad appena due lunghezze di distacco nella classifica del CIR Asfalto c’è Alessandro Re, in netta crescita al volante della sua Polo R5, Antonio Rusce su Citroen C3 R5 , Giacomo Scattolon, Fabia R5, reduce da una vittoria lo scorso weekend al Città di Pistoia.

Iscritti anche tre ragazzi portacolori di ACI Team Italia. Tommaso Ciuffi , Marco Pollara, di ritorno dall’avventura positiva nel Rally Estonia conclusa con il quinto posto di Junior WRC e l’altro idolo dei supporters siciliani: Alessio Profeta, vincitore del Rally del Tirreno.

Per quanto riguarda la struttura della gara è confermata gran parte del percorso delle recenti edizioni, in particolare le classiche prove speciali “Targa”, “Tribune” e “Scillato-Polizzi” da ripetere tre volte per un totale 90 chilometri, mentre il percorso complessivo è di 334,47 km.