Scuderia Ferrari visita la sede di Brembo. Visita per celebrare i 50 anni dalla prima gara nel motorsport

Prima di riprendere contatto diretto con la pista, direzione Gran Premio Belgio, sul circuito di Spa Francorchamps, scuderia Ferrari Hp si è regalata un pit stop presso la sede globale di Brembo, storico partner tecnico, in provincia di Bergamo. Una visita di piacere per celebrare assieme un anniversario importante, in cui Brembo festeggia 50 anni dalla prima gara corsa nel Motorsport: era il 1975 quando l'azienda bergamasca fornì per la prima volta i dischi in ghisa alla Ferrari 312T. Il team scuderia Ferrari Hp, rappresentato da Frédéric Vasseur, team principal; Jerome D'Ambrosio, deputy team principal; Diego Ioverno, direttore sportivo e da Zhou Guanyu, pilota di riserva, sono stati accolti dal top management di Brembo, con Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo; Alberto Bombassei, fondatore e presidente emerito; Daniele Schillaci, amministratore delegato; Mario Almondo, Mauro Piccoli e Luca Di Leo.

All'arrivo presso l'Headquarter generale, situato all'interno del Kilometro Rosso, c'era anche la Ferrari SF25 dell'attuale mondiale, posizionata proprio all'ingresso dell'edificio. "È con grande piacere che celebriamo i 50 anni di Brembo, nostro partner storico con il quale condividiamo una lunga storia di successi. Questa partnership è frutto di un costante lavoro con passione e innovazione», afferma Frédéric Vasseur. «E' un vero piacere ricevere oggi la visita del Team Scuderia Ferrari HP, con cui collaboriamo da mezzo secolo. Iniziò tutto con Niki Lauda, nel 1975 e da quell'anno noi forniamo costantemente il nostro contributo tecnologico per rendere le vetture del cavallino sempre più performanti. La storia che ci lega a scuderia Ferrari rimane però unica e irripetibile», evidenzia Mario Almondo di Brembo.