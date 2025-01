Sf-25, Ferrari annuncia nome monoposto Mondiale 2025. Test a Barcellona, in pista Giovinazzi e Beganovic

«New Year, new name». Con un post sul social 'X' la Ferrari annuncia il nome in codice della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2025 di Formula 1. Si chiamerà SF-25 la vettura che sarà presentata il prossimo 19 febbraio a Fiorano e che sarà guidata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel prossimo campionato che prenderà il via a Melbourne in Australia il 16 marzo.

Terza e ultima gionata di 'Testing Previous Cars' della Ferrari a Barcellona. Ieri l'incidente di Hamilton (senza conseguenze per il pilota) che ha imposto un cambiamento nel programma con Leclerc che non è sceso in pista. Per oggi sul circuito del Montmeló non cambia il programma Ferrari: a chiudere la tre giorni di test Tpc Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic. Per Beganovic si tratta della prima giornata di test su una monoposto di F1. Pilota svedese della Driver Academy, il 21enne ha ottenuto la superlicenza nel triennio 2022-2024 e con i 65 giri che effettuerà in Catalogna otterrà i requisiti Fia e, come da regolamento sportivo, completerà i 300 km al volante di una monoposto F1 previsti. In Catalogna si correrà anche il 4 e 5 febbraio per i test Pirelli.