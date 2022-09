Sfida Ducati-Quartararo a Misano, penalità per Bagnaia chiamato al poker di vittorie. Miglior tempo di Bastianini

MISANO - Le Ducati e Fabio Quartararo si dividono equamente il venerdì di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14/a prova del Mondiale MotoGp. Dopo una mattina tutta targata Yamaha con il campione del mondo e leader della classifica autentico dominatore, nel pomeriggio le Rosse di Borgo Panigale rialzano la testa con Enea Bastianini autore del miglior tempo assoluto e soprattutto con il secondo crono di Francesco Bagnaia chiamato al poker di vittorie per poter puntare ancora al titolo. Un’ottima prestazione per il pilota torinese che però sarà costretto a scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza a Misano a causa di una manovra pericolosa nelle libere 1.

In tutto sono quattro le Ducati davanti a tutti al termine delle Libere due: il più veloce è Bastianini (1:31.517), seguito da Bagnaia (+0.114), Miller (+0.185) e Zarco (+0.320). Quartararo, chiude quinto davanti alle Aprilia (sesto Vinales, settimo Aleix Espargaro). Cadute senza conseguenze per Bagnaia e Zarco. Nel frattempo, dopo un incontro con gli steward al termine delle Fp1, Bagnaia era stato sanzionato per aver ostacolato Alex Marquez nel corso della prima sessione per aver guidato a bassa velocità in traiettoria, causando una situazione pericolosa.

Le qualifiche ora saranno più che mai decisive per il pilota della Ducati che sulla pista di casa va a caccia della quarta vittoria consecutiva. «Ho sbagliato sulla penalità, pensavo di aver preso la bandiera ma non penso di aver rovinato il giro a nessuno - afferma Bagnaia -, però le regole sono regole. Oggi pomeriggio è andata meglio, sto lavorando per aver un miglior feeling. Sono contento perchè nonostante le difficoltà stiamo riuscendo a star davanti». Un Gp che si preannuncia in salita per Bagnaia, che potrebbe avere un aiuto in chiave iridata anche dal suo compagno in Ducati nel 2023, Bastianini, autore oggi del miglior crono.

«Sono contento, per essere venerdì stare già davanti è un gran risultato - ammette il pilota del team Gresini - ci siamo aiutati con Pecco (Bagnaia, ndr), ma lui di più. Da parte mia - aggiunge il riminese parlando del suo futuro sulla Ducati ufficiale - si tratta di un sogno che diventa realtà. Ritrovarmi come pilota ufficiale mi motiva tantissimo, anche se so che sarà difficile, una sfida enorme, con tanta pressione addosso.

Sono felicissimo di trovarmi nel team con Pecco Bagnaia, un amico col quale gareggio fin da piccolo e con cui per la prima volta dividerò il box». Intanto a Misano in serata arriverà Marc Marquez, che ha sciolto la riserva e la prossima settimana sul circuito romagnolo parteciperà ai test con la Honda. Se il braccio destro pluri operato risponderà bene, il campione spagnolo comincerà a fare il conto alla rovescia per un ritorno in gara.