Toyota, nel Rally di Finlandia sfida tutta in casa per il titolo iridato. Nel Wrc2 rientrano le Lancia Ypsilon

JYVÄSKYLÄ – A temperature più che tollerabili, anzi invidiabili (le previsioni sono fra i 16 e i 25°), nel fine settimana si corre il Rally di Finlandia, decima tappa del mondiale 2026 di specialità: poi mancheranno solo Paraguay, Cile, Italia e Arabia Saudita. La quarta prova consecutiva sullo sterrato (l'ultima sull'asfalto è stata quella in Giappone) è articolata su 18 speciali per un totale di 316 chilometri a tempo e di 1.278 inclusi i trasferimenti. Si comincia giovedì mattina con lo shakedown e si chiude nel pomeriggio (alle 18.04 italiane) con il primo stage, la Harju da poco meno di 2.600 metri.

Nella classe regina gli iscritti sono undici: cinque con la Toyota Gr Yaris, tre con la Hyundai i20 N e tre con la Ford Puma. In Finlandia tornano a competere anche le Ypsilon Rally2 Hf integrale: tre quelle al via per cercare di riportare Lancia in testa al Wrc2 attualmente guidato dalla Toksport che impiega le Skoda Fabia Rs. Nell'albo d'oro della corsa l'attuale leader della classifica iridata, Elfyn Evans (Toyota), compare due volte (2021 e 2023), mentre due dei vincitori delle ultimi cinque edizioni, quelle che si sono disputate dopo la pandemia, non sono al via, cioè Ott Tänak (2022) e Kalle Rovanperä (2025). Il britannico ha allungato in classifica e insegue il 13/o successo, che potrebbe avvicinarlo al titolo che non ha mai vinto.

Lo squadrone giapponese schiera anche gli altri quattro piloti del quintetto che guida la classifica iridata individuale: nell'ordine Takamoto Katsuta, secondo a 25 punti, Sami Pajari, finalmente vincitore di un rally (quello di Estonia), 11 lunghezze più indietro, Sébastien Ogier, che viaggia con altri 5 punti di ritardo (ma con due gare in meno), e Oliver Soberg, a 47 punti da Evans e a 9 dal francese. Oltre che a Thierry Neuville e a Adrien Fourmaux, il sesto e il settimo, seppur entrambi a 111, la scuderia coreana ha scelto inevitabilmente di affidare al campione di casa, Esapekka Lappi, la terza i20 N: per il finnico si tratta della seconda apparizione consecutiva e della quarta stagionale.

La Ford M-Sport “scommette” sempre sui due irlandesi Josh McErlean e Jon Armstrong, che pur gareggiando nel Wrc1 hanno meno punti dei due fratelli Rossel, Yohan e Léo, impegnati nel Wrc2 con la Lancia. La terza Puma sarà guidata da Martins Sesks, al quinto rally di questo campionato: il settimo posto ottenuto due settimane fa in Estonia è stato il suo miglior piazzamento. Due gli equipaggi italiani al via: Giovanni Trentin navigato da Pietro Elia Ometto parte nel Wrc2 con una Skoda Fabia Rs, mentre Matteo Fontana con la Ford Fiesta è al via nel Wrc3 per difendere il primato: con 100 punti precede di 24 lunghezze il polacco Tymek Abramowski e di 34 lo spagnolo Gil Membrado.