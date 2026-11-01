Sfuma il titolo per il team di Marco Antonelli. La Ferrari vince il campionato Gt davanti alla Mercedes del Akm Motorsport

Al termine delle tre ore di gara condizionate dalla pioggia, il Campionato italiano Gran Turismo endurance 2026 è stato conquistato dalla Ferrari 296 Gt3 Evo guidata da Alessandro Balzan e Dylan Medler. La coppia italo-statunitense si è aggiudicata il titolo ottenendo la vittoria della corsa all'autodromo del Mugello. E' andata male alla Mercedes Amg Gt3 del team Akm Motorsport il cui proprietario è Marco Antonelli, padre di Kimi. Intorno alla metà della gara la vettura della casa di Stoccarda condotta dal piacentino Lorenzo Ferrari è stata toccata dalla Lamborghini Huracan Gt3 Evo2 guidata dal pistoiese Guido Luchetti. Dopo essere ripartita, l'auto n.64 si è resa protagonista di altre uscite nella ghiaia prima di ritirarsi definitivamente.

La corsa è stata condizionata dalla pioggia che al momento della partenza si è per qualche attimo trasformata in leggera grandine. Come dichiarato da molti piloti, le condizioni sono state a tratti al limite della praticabilità e la conferma è arrivata dagli innumerevoli interventi della safety car, ben dieci in tre ore di gara, per far rimuovere in sicurezza le vetture incidentate o insabbiate. Al Mugello si sono svolte anche le altre competizioni del weekend: in entrambe le due corse del campionato italiano F4 si è imposto il tedesco Elia Weiss, nel Tcr Italy ha vinto il bergamasco Michele Imberti su Hyundai Elantra Ev bissando il risultato di ieri, infine nel Porsche Carrera Cup Italia, dopo che la direzione ha omologato il risultato di ieri, non convalidato al termine della gara per una presunta irregolarità che Andrea Bristot avrebbe commesso in occasione di una ripartenza al termine del regime di safety car, il pilota bellunese, riappropriatosi della piazza d'onore che gli è valsa il titolo italiano con una gara di anticipo, oggi si è tolto da soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio.

La corsa è stata interrotta con la bandiera rossa per un incidente di cui è stato vittima l'olandese Paul De Prenter: la sua vettura si è ribaltata all'uscita della curva Palagio, ma fortunatamente il pilota è uscito illeso dall'abitacolo.