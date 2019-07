Si accende la MotoE, il prossimo week end debutto al Sachsenring

ROMA - Ci siamo! Dopo l’incendio che a Jerez aveva distrutto quasi tutto alla vigilia della stagione, la MotoE è pronta a scendere in pista il prossimo week end al Sachsenring in Germania. Sarà il primo dei sei appuntamenti della FIM Enel Moto E World Cup, che farà tappa anche in Italia al Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 13 al 15 settembre con una doppia gara. La MotoE come noto ripropone tra le due ruote quanto sta succedendo con la Formula E, il contesto è però diverso, gare in pista, in abbinamento alla MotoGP, e moto tutte uguali con fornitore unico selezionato dalla FIM.

C’è molto di italiano, dalla partnership di Enel, che si conferma top leader del motoring elettrico, ed Energica Motor Company. L’azienda Italiana di moto elettriche ad elevate prestazioni è stata infatti scelta da Dorna come costruttore unico per la FIM Enel MotoE™ World Cup. Il cuore verde della moto elettrica da corsa Ego Corsa è un motore sincrono a magneti permanenti raffreddato ad olio in grado di sviluppare una potenza massima continua di 120kW e una coppia di 200 Nm. Ego Corsa passa da 0 a 100 km/h in meno di 2.8 secondi fino a raggiungere una velocità massima superiore a 270 km/h.

Ego Corsa non ha né cambio né frizione quindi il collegamento tra pilota e moto è completamente affidato al ride-by-wire che permette in accelerazione di dosare la coppia erogata dal motore e in decelerazione di dosare la coppia rigenerativa (freno motore). Ego Corsa è una derivata dalla serie, e per questo motivo ha molto in comune con la Ego attualmente in commercio. Il team di sviluppo ha lavorato a fondo sulla sua guidabilità in pista, quindi su specifiche ad hoc per uso racing.

Al campionato sono iscritti diciotto piloti, nomi pesanti come quelli di Sete Gibernau, Randy De Puinet, Bradley Smith, Mike Di Meglio, Nico Terol e, tra gli italiani, Niccolò Canepa, Matteo Ferrari, Lorenzo Savadori, oltre al sammarinese Alex De Angelis. E, a differenza della FormulaE, MotoE allinea anche una ragazza, la spagnola Maria Herrera che viene da proficue esperienze in Moto3 e in Supersport. Prima di arrivare al Sachsenring c’è stata una tre giorni di prove collettive a Valencia per l’ultima messa a punto.

Al portacolori del team Gresini Lorenzo Savadori, già campione della Superstock 1000 FIM Cup nel 2015 ci spiega le differenze tra una moto tradizionale e l’elettrica: “La moto è molto diversa da una con motore a scoppio ovviamente e la guida ne risente. È completamente diverso guidare una motogp o una superbike, con lunghe staccate e frenatone, qui c`è da essere più dolci sia in frenata che in percorrenza. Mi sto adattando poco a poco alle esigenze della moto, sto facendo un po’ di fatica”. In Germania, sulla pista non lontana da Dresda, domenica sera ne sapremo di più