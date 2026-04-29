Sicurezza stradale, l'Autodromo di Monza ottiene il massimo rating (3 stelle) del Fia Road Safety Index

L'Autodromo Nazionale di Monza ha ottenuto il massimo rating, tre stelle, nell'ambito del Fia Road Safety Index per il suo impegno nella gestione della sicurezza stradale nelle proprie attività di mobilità, con il supporto del Club membro Fia Automobile Club d'Italia (ACI). Per Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia, «si tratta di un traguardo importante che conferma il ruolo dell'Autodromo Nazionale Monza quale simbolo unico del motorsport mondiale». «Il Tempio della Velocità, il circuito più antico ancora in attività in Formula 1, il più veloce del Campionato del Mondo e uno dei più amati dai piloti, si afferma oggi anche come modello di sicurezza, sostenibilità e innovazione responsabile», aggiunge La Russa.

L'Index aiuta le organizzazioni a trasformare gli impegni in materia di sicurezza stradale in azioni misurabili e in responsabilità concreta, individuando i rischi, attuando miglioramenti mirati e rafforzando la trasparenza nella rendicontazione Esg. L'Autodromo Nazionale di Monza, che ospita il Gran Premio d'Italia di F1, è il secondo autodromo al mondo a ricevere il riconoscimento di 3 stelle del FIA Road Safety Index, dopo il successo ottenuto nel 2025 dal Circuito Piero Taruffi di Vallelunga.