Silverstone, i piloti si sfidano nella gara spettacolo al volante di 22 minicar fatte di Lego

La Parata dei Piloti, in occasione del GP di Silverstone di F1, ha visto tutti e 22 i protagonisti della gara cimentarsi al volante di di minicar realizzate con 28.000 pezzi Lego. Vetture che possono raggiungere una velocità di 25 km/h e che hanno portato un momento di spensieratezza prima dei duelli in pista ad oltre 300 km/h. Ogni team è stato rappresentato con i suoi colori ed ogni minicar aveva il numero del pilota a cui era destinata. Nel corso del giro del circuito di Silverstone, effettuato in maniera poco canonica da molti piloti, non sono mancati tagli di traiettorie, insabbiamenti, che hanno reso più vivace la parata pre-gara, come quello di Kimi Antonelli.

Leclerc, che poi ha vinto il gran premio, cercava una posizione aerodinamica, e altri si toglievano pezzi a vicenda. Alla fine, tutti volevano tagliare per primi il traguardo, ma è stato Fernando Alonso a chiudere il giro prima di tutti, lasciandosi andare ad una dichiarazione scherzosa, ai microfoni di Sky, nella quale ha lasciato intendere che a parità di auto arriva sempre primo. Al momento, non è chiaro se quest'esperienza possa essere ripetuta, ma l'operazione simpatia con le minicar Lego è sicuramente andata a buon fine, con tanto divertimento sia in pista che in tribuna. D'altra parte, è frutto di molto lavoro, visto che per realizzare queste vetture in miniatura è stato coinvolto un team di venti persone per oltre 6.400 ore nello stabilimento di Kladno, nella Repubblica Ceca.