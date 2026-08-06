Silverstone resta in calendario fino al 2028. L'ex aeroporto a nord di Londra ospita gare motociclistiche dal 1977

Il circuito di Silverstone, dove la MotoGP corre in questo fine settimana, si è assicurato un'estensione di due anni nel calendario del motomondiale. Questo ex aeroporto a nord di Londra ha ospitato per la prima volta gare motociclistiche nel 1977, prima di una lunga pausa e del ritorno in calendario nel 2010. «Il Regno Unito offre una ricca tradizione nel motociclismo e rimane uno dei mercati più importanti per la MotoGP», ha affermato Carmelo Ezpeleta, CEO della MotoGP, in una conferenza stampa a Londra. Altri circuiti come Le Mans, Barcellona e Sepang (Malesia) si sono recentemente assicurati almeno altre cinque stagioni nel calendario del Campionato del Mondo MotoGP.